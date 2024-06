López Miras pide que el Mar Menor no sea un "arma política"

La segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea Regional pasará a la historia de la política regional por la discordia, confrontación y salidas de tono de algunos de los grupos de la oposición. El Mar Menor fue uno de los asuntos que más enfrentamiento llevó a la Cámara autonómica, por una parte, porque los grupos de la oposición criticaron que PP y Vox quieran modificar la Ley de Protección Integral de la laguna salada y, por otro, porque esos mismos grupos se han negado a asistir a las comisiones y a «escuchar a los expertos». «Nos piden que lleguemos a un acuerdo, y lo ideal sería una reforma donde también participasen el resto de fuerzas, con consenso para desterrar el Mar Menor como arma política. Pero ustedes se encierran en el ‘no’ por el ‘no’, y se empeñan en que siga siendo objeto de confrontación».

Así replicaba ayer el presidente de la Región, Fernando López Miras, tras el turno de intervención de los partidos políticos en respuesta al discurso pronunciado el martes en la primera sesión del debate, poniendo sobre la tribuna asuntos como la educación, la sanidad, la vivienda, la migración o el agua en el centro del balance anual de las políticas del Gobierno de López Miras.

«No he escuchado más propuestas que las de PP y Vox. Reflexionen, analicen y mediten»

Pero sin duda, la protagonista de la sesión parlamentaria de ayer fue la peineta dibujada en el aire del secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, quien refieriéndose al «agua para todos», aireó su dedo provocando todo un torrente de reacciones. Tras negarlo primero y acusar al presidente López Miras, de solo fijarse en «chorradas», subió por la tarde a la tribuna a pedir disculpas «por si había ofendido a alguien». A lo que el propio presidente le respondió que ese gesto había «sorprendido a toda España, pero lo peor es que no le parezca grave. Vaya enseñando el dedo a la gente, a ver qué les parece». «Si con el ‘agua para todos’ saca la peineta, cómo van a querer venir a escuchar a las organizaciones agrarias abordar el Mar Menor».

«Con un pacto sobre migración podemos arrinconar los bulos y el populismo en esta materia»

Todo ello, además, en una jornada en la que el propio socialista pedía al presidente apartar la «confrontación permanente», aportando hasta seis ejes sobre los que comenzar a trabajar en común. «Está más pendiente de Pedro Sánchez que de las cosas que realmente importan a la Región», recriminaba Vélez, quien también llamó «mentiroso» e «hipócrita» al presidente regional.

«Si me asegura que no se va a recortar ni una gota del trasvase, si ni Bildu ni ERC meten su mano en nuestro Estatuto, o que no habrá una financiación singular para Cataluña, podremos sentarnos a hablar de acuerdos. Pero no venga de político pactista cuando no es capaz ni de venir a una comisión a escuchar a los expertos», replicó López Miras.

«Hay que cambiar muchas cosas en la Región, empezando a los que nos gobiernan»

También así se referió a la portavoz de Podemos, María Marín, quien se mostró «sorprendida» por el anuncio de la retirada de las pantallas digitales en las aulas hasta 5º de Primaria. «No hace ni cuatro años que Educación repartió 10.400 tabletas entre los alumnos que los necesitaban, y en 2023 la Comunidad incentivaba con 200.000 euros la transformación digital en las aulas. Un día llenamos las aulas de tablets y al día siguiente las tiramos». Ante esto, el presidente le respondió que la adquisición de dichos dispositivos fue durante la pandemia, «para que los niños sin recursos no tuvieran que interrumpir su proceso de aprendizaje. Pero eso no lo incluirá en su corte de twitter», reprochó.

«Exigimos el cierre del CETI y la deportación de todo inmigrante que entra ilegalmente»

A sus socios de gobierno, López Miras «agradeció» las propuestas y las consideró como «críticas constructivas», al tiempo que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, exigió el cierre del CETI instalado en el Hospital Naval de Cartagena, y remarcó que «a la gente no le importa quién hace un kilómetro de autovía, ni quién tiene la competencia para recuperar el acuífero del Mar Menor. Lo que importa es si la autovía se hace o no se hace, y si el Plan Vertido Cero se ejecuta o no se ejecuta».

«La peineta al presidente se debe a la falta de ideas, de argumentos, y de propuestas»

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, criticó la salida de tono de Vélez con la peineta, asegurando que se debe a la «falta de propuestas y argumentos». También cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por maltratar a la Región en asuntos como el trasvase Tajo-Segura, el «carpetazo» al Gorguel o que «se esté privilegiando a unos territorios sobre otros».