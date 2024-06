Los grupos políticos responden a López Miras: Mar Menor y migración centran las réplicas

La segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región de Murcia que acoge la Asamblea Regional ha comenzado este miércoles con la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, quienes han replicado al presidente Fernando López Miras tras su discurso en la primera sesión parlamentaria de ayer. Vivienda, sanidad, educación y Mar Menor han sido los principales asuntos abordados por los grupos de la oposición, que han fiscalizado la situación actual en la que se encuentra la Región y han anunciado sus propuestas para la legislatura.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de PSRM-PSOE, José Vélez, quien ha comenzado su intervención pidiendo a López Miras un "cambio de actitud" y evite la confrontación, al tiempo que, durante su intervención, y hablando sobre agua y trasvase, ha hecho una peineta al asegurar "agua para todos".

Posteriormente, ha propuesto trabajar sobre seis ejes con los que llegar a acuerdos. El primero de ellos ha sido la reforma del Estatuto de Autonomía, además de reformar el sistema de financiación autonómica; Vélez ha planteado un acuerdo sobre agua que se sirva del Pacto Regional sobre Agua; otro, para proteger el Mar Menor.

La Asamblea Regional de Cartagena celebra la segunda jornada del 28º Debate sobre el Estado de la Región Edu Botella Europa Press

El socialista ha pedido que "no caiga en la tentación" de modificar la ley del Mar Menor "para contentar a una parte minoritaria de la representación parlamentaria". Vélez ha incidido durante su discurso en que la solución a la situación del Mar Menor "pasa, sí o sí, por el acuerdo político de las principales fuerzas parlamentarias y la colaboración interadministrativa".

En materia educativa, el PSOE ha planteado la necesidad de un Pacto Regional por la Educación "consensuado con la comunidad educativa" y la elaboración de una Ley Regional de Educación. Ha finalizado Vélez planteando otro acuerdo, pero sobre migración, "para dejar fuera del debate partidista la inmigración. Es decir, arrinconar el populismo y los bulos sobre esta materia", ha añadido.

También ha hecho referencia al Puerto de El Gorguel, "la gallina de los huevos de oro", acusando al PP de "enterrarlo" para conseguir "beneficios políticos personales, y ahora lo recuperan para seguir confrontando con el Gobierno de España".

Marín pide censurar medios

La intervención de la portavoz de Podemos, María Marín, ha iniciado su intervención acusando a diversos medios de ser difusores de bulos y mentiras, y ha acusado al Gobierno regional de subvencionar este tipo de medios de comunicación, apuntando y acusando de "financiar las cloacas" y de convertir la Región de Murcia en "un paraíso" para "intoxicadores de ultraderecha, conspiranoicos y vendedores de todo tipo de humo".

Marín ha criticado el Plan de Impulso a la Industria anunciado por López Miras, que ha tildado de una "fantasía" que "solo está en su cabeza", tras lo que le ha reprochado que "no mueva un dedo" para "salvar miles y miles" de puestos de trabajo en empresas como Sabic, en Cartagena.

"Cartagena se respeta y usted la maltrata; en esta tribuna no le vamos a dejar pasar ni una porque la gente de esta tierra no se lo merece. Mientras Podemos sigamos en esta Cámara no le vamos a dejar pasar ni una mentira más", ha comentado.

Ha denunciado igualmente los "disparados" precios del alquiler; las listas de espera en la sanidad pública; la pobreza, que afecta a "medio millón de personas" en esta comunidad o el estado de los Servicios Sociales, en los que, según la diputada de Podemos, la Región gasta 340 euros de media por habitante, frente a los 463 de la media nacional.

Vox exige el cierre del CETI

El portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha iniciado su intervención exigiendo el "cierre inmediato" del CETI del Hospital Naval de Cartagena así como la "deportación inmediata de quien entra ilegalmente".

Además, también ha conducido su intervención pidiendo una nueva normativa para lograr la recuperación del Mar Menor y la consecución de un Plan Hidrológico Nacional (PHN). A su juicio, la recuperación de la laguna salada "necesita respuestas ágiles y una nueva normativa".

"Luchemos para evitar la asfixia de su ecosistema y de sus especies marinas, pero también para evitar el ahogamiento al que la actual ley somete a la buena gente de la comarca del Campo de Cartagena y, concretamente, del Mar Menor", ha señalado.

Ha advertido de que "son muchos los retos" que la Región de Murcia tiene por delante, y como consecuencia, ha asgeurado que es necesario "ayudar a estudiantes a conseguir una formación de calidad y adecuada al mercado laboral" o "reorientar el gasto sanitario".

También ha citado entre las tareas pendientes "el acceso al empleo a la vivienda de los jóvenes murcianos", así como "una reducción de los tributos y las cargas impositivas que soportan las familias, fundamentalmente, las de clase trabajadora y de manera especial las familias numerosas".

Ha recordado que López Miras que Murcia es la tercera comunidad con mayor crecimiento de España en cuanto a creación de empresas. "Pero la realidad en 2024 tiene también otra cara", y es que "los concursos de acreedores no bajan el ritmo en la Región" de forma que, entre enero y mayo, "ya son 130 empresas las que han entrado en la denominada suspensión de pagos".

En lo que respecta a la subida de alimentos y bebidas no alcohólicas en los últimos años, el portavoz de Vox ha pedido a López Miras "que vuelva a deflactar el IRPF en su tramo autonómico, al menos, para rentas inferiores a 35.000 euros".

Entre los asuntos que se deben resolver "a la mayor brevedad posible", ha citado que la Región "lidera la media de abandono escolar temprano en España; apenas el 20% de los jóvenes puede emanciparse antes de los 30 años; el 41% de los jóvenes de 30 años se encuentra en riesgo de exclusión; y el desempleo juvenil, como en España, duplica al de la población general".

En materia de inmigración, ha apostado por la "gestión ordenada de los flujos y, sobre todo, en integrar de forma exitosa a los inmigrantes que llegan de manera legal". A su juicio, las políticas de inmigración "no pueden ser dejar entrar sin ningún tipo de control". Ha considerado que estos inmigrantes "tienen que integrarse" y ha lamentado que "esto no es posible si los que vienen se hacinan en pisos pateras y son cobijados por las mafias y explotados por sus propios compatriotas".

El PP acusa el daño de la Financiación

Finalmente, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha lamentado que la Comunidad "sufre las consecuencias de una política basada en la ambición de un solo hombre", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Da igual con quién se pacte o qué se pacte. Da igual la Constitución. El PP tiene una gran ambición pero totalmente distinta: mejorar la vida de los ciudadanos de la Región", ha dicho.

Segado ha acusado al PSOE de presentar un modelo que "sangre a impuestos" a los ciudadanos de la Región pero que, aún así, la Comunidad siga siendo una de las peores financiadas. "No vamos a permitir que se nos humille. No vamos a permitir más desigualdad. Sánchez ya nos ha humillado bastante. Hay que cambiar el sistema de financiación, pero no para ayudar a los de siempre, no para ayudar a los más ricos y perjudicar a los que menos tenemos", ha dicho.

El diputado del PP ha recordado que el "castigo y la injusticia es mayor" en la Región porque "nosotros estamos padeciendo la infrafinanciación durante mucho tiempo y en mayor medida que nadie. Somos los peor tratados", ha dicho.

Sobre el Mar Menor, Segado considera que a Sánchez el "Mar Menor solo le importa para las fotos" y le ha acusado de no destinar "un euro ni una ayuda a nuestro mayor tesoro ambiental, pero esto no lo digo yo, solo hay que ver los resultados de las elecciones europeas en los municipios del entorno del Mar Menor", ha señalado.

Por otro lado, ha señalado sobre el cierre del campamento Naval de Cartagena que el Ministerio "miente una vez más con el cierre" y se ha preguntado que "mientras el Gobierno de España gasta 25 millones en este centro, donde están las inversiones para Cartagena, donde está la Ciudad de la Justicia, con mucho menos de 25 millones se podría construir, donde está el trazado del AVE con plazos y compromisos, donde están las cercanías con Murcia, donde está las inversiones de la ZAL, qué sabemos de la plataforma intermodal, del corredor mediterráneo".