López Miras y Sánchez, un encuentro sin certezas: "Me voy como he llegado"

Seis años después de la última reunión entre Fernando López Miras y Pedro Sánchez, el presidente de la Región de Murcia tuvo que resumir las principales reivindicaciones de la Comunidad en apenas 90 minutos. «Me voy como he llegado. La reunión ha sido cordial, y Pedro Sánchez ha tomado nota de algunas cuestiones. Espero que la falta de concreción se pueda convertir en certezas».

Así lo expresó el presidente murciano tras el encuentro en la Moncloa, en el marco de las reuniones bilaterales que el jefe del Gobierno central está llevando a cabo con los dirigentes autonómicos como consecuencia de las negociaciones de la financiación singular de Cataluña. No obstante, y más allá de la urgencia de reformar el sistema de financiación actual, López Miras trató con la misma importancia la sequía que afecta a la Región y la urgencia de impulsar un Pacto Nacional del Agua que «garantice el suministro para todos los ciudadanos. En España hay agua, pero está mal repartida». Y pese a que ayer fue el cumpleaños del dirigente murciano, parece que no se llevó grandes compromisos como regalo.

De hecho, aseveró que en unos meses el país volverá a tener periodos y ciclos de sequía «en territorios donde hasta ahora no los habíamos tenido. Es un problema muy importante y acuciante», reiteró el presidente regional, aunque confesó, inquirido por los periodistas, que no pudo arrancar ningún compromiso concreto sobre este asunto. «No he podido ser receptor de ningún indicativo que me diga que el tema del agua es una prioridad para él».

A pesar de ello, López Miras insistió en su reclamación y pidió vertebrar el país con una hoja de ruta en la que se incluyan recursos hídricos como los procedentes del subsuelo, o usando la desalación como «complemento», así como con la regeneración de aguas residuales, tecnología de la que la Región de Murcia es puntera en el marco internacional al regenerar el 98 por ciento de sus aguas. Eso sí, remarcó la importancia de mantener infraestructuras imprescindibles como el trasvase Tajo-Segura, y que se impulsen las interconexiones de cuencas. «Porque no solo hay que garantizar el acceso y el abastecimiento del agua a todos los ciudadanos, sino también nuestra soberanía alimentaria», apuntó.

Y para ello, pidió la colaboración de todas las administraciones y comunidades. Recordó que en España hay un agravio hídrico, y que «estamos viendo cómo la mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro país están por encima del 50%», mientras que la del Segura, en la Región de Murcia, «está al 16%».

Así, indicó que los murcianos pagan «el agua más cara de todo el país», ya que a un ciudadano en la Región le cuesta un 56% más que a cualquier otro español de media, llegando al 193% en comparación con algunas comunidades. «Cuando apretamos un interruptor para encender una luz en cualquier lugar de España, nadie se pregunta de dónde viene esa energía, si se produce en el territorio o no. Con el agua debe pasar exactamente lo mismo».

Otro de los asuntos que abordaron en este encuentro fue la protección del Mar Menor. López Miras destacó el «entendimiento» y buena voluntad del Ministerio para la Transición Ecológica hace unos meses, y la colaboración con la vicepresidenta Teresa Ribera a principios de año.

No obstante, incidió en la importancia de ir un paso más allá, y que la Administración central actúe con la puesta en marcha del proyecto Vertido Cero, «fundamental para la recuperación y protección definitiva del Mar Menor», así como que el Ministerio actúe en la Rambla del Albujón, considerado «el segundo río más caudaloso en la Región, que desemboca 200 litros por segundo en la laguna salada».