López Miras asegura que Sánchez se compromete a abordar la reforma de financiación de "forma multilateral"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está logrando calmar el malestar existente entre las comunidades autónomas con el acuerdo entre PSOE y ERC para una financiación singular para Cataluña. Este viernes, Sánchez está despachando oficialmente con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón y, por último, ésta tarde, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

De la primera reunión, el presidente murciano ha denunciado que no ha conseguido "llevarse ninguna realidad de la cita con el presidente del Gobierno en Moncloa. "Realidades no me llevo ninguna, el sí no me lo ha dado a nada y me voy como he llegado", ha reconocido de manera franca López Miras, quien espera que esta "inconcreción" de hoy se convierta en "certezas" en el Consejo de Ministros. Sin embargo, aunque sea muy embrionario, sí hay un cambio importante, de confirmarse. El presidente de la Región de Murcia ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "comparte" que la reforma de la financiación debe abordarse de "forma multilateral", como reclamaba el PP.

Miras ha defendido en la cita que la reforma de la financiación singular debe ser abordada en el foro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que ha recibido el visto bueno del presidente del Gobierno, según ha confirmado él mismo y posteriormente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, en Moncloa evitan dar a conocer cuándo será la fecha del mismo. Además, ha asegurado el presidente de la Región de Murcia que el presidente le ha comunicado que "comparte" que la financiación autonómica debe abordarse "de forma multilateral" como quiere el PP. Miras ha avisado también de que en la próxima Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en diciembre también se deberá abordar la reforma de la financiación, algo a lo que Moncloa -por primera vez-no se ha negado, según ha explicado el propio ministro de Política Territorial después. "En ningún caso se evita que se puedan incluir asuntos de acuerdo a lo que plantean las partes", ha reconocido el ministro sobre la reunión del próximo 28 de octubre donde se ordenará el debate que se discutirá en la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en Cantabria.

López Miras ha puesto énfasis en que Murcia es de las peores comunidades financiadas. “Hay maltrato, desigualdad y esto tiene que terminar ya”, le ha trasladado al presidente del Gobierno. El presidente de la Región de Murcia ha reclamado también la aprobación de un "fondo compensatorio" para su comunidad por un importe de 2.340 millones de euros, así como cerrar un pacto nacional del agua que trate "todos los recursos disponibles".

La financiación singular, la inmigración o asuntos más de política doméstica como la problemática del agua, las infraestructuras o política sociales, han sido los asuntos que han vertebrado la reunión de una hora con el presidente del Gobierno. Miras ha reconocido que en una hora no se puede abordar todo lo pendiente desde hace seis años, cuando tuvo lugar la última ronda en Moncloa con presidentes autonómicos.

López Miras ha trasladado a Sánchez su preocupación por el cupo catalán y si bien ha intentado conocer más detalles sobre el acuerdo, asegura no haber obtenido resultados. "No me ha dado detalles sobre el acuerdo catalán. Me ha asegurado que no rompe el principio de solidaridad, algo que es imposible afirmar", ha denucniado, para después reconocer que sale de la cita "igual de preocupado" por el acuerdo de financiación singular al poder "constatar personalmente que lo va a llevar a cabo".

Sobre migración, tras la reunión tanto la comunidad autónoma como el Gobierno traslada la posibilidad de llegar a un acuerdo próximo. “Hemos hablado desde la perspectiva de la igualdad y la solidaridad”, ha explicado Miras, incidiendo en que su comunidad desembolsa once millones de euros para encargarse del cuidado de los menores no acompañados y denunciando que el Gobierno solo financia 850.000 euros. “Le he solicitado presupuesto para acogerles con dignidad”, ha asegurado. "Creo que se podría llegar a un acuerdo", ha asegurado. Algo que el Gobierno ha aprovechado después en rueda de prensa, en medio de las diferencias entre el Gobierno y el PP para llegar a un acuerdo en esta materia. “Hoy veo la luz porque he escuchado a un presidente decir que lleguemos a acuerdo. Vamos a seguir caminando. Vamos a poner de nuestra parte para que esto se pueda conseguir”, ha dicho el ministro de Política Territorial, pero sin ofrecer detalles.