Lucas no considera que se precipitara al informar sobre el fallecimiento de una mujer en Murcia

El delegado del Gobierno aseguró que era "un presunto homicidio cometido contra su pareja"

    A. Molina
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, no considera que se precipitara al informar este martes en su cuenta de "X" sobre la muerte de una mujer en la pedanía murciana de San José de la Montaña.

Lucas publicó este martes un post en su cuenta de la red social 'X' a las 11.37 horas en el que decía de la Policía Nacional había detenido a un hombre por "un presunto homicidio cometido contra su pareja". Lucas, añadía que el caso estaba en investigación y que "de confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año" y manifestaba su "más rotunda condena", siendo este el primer medio a través del que se comunicaba de lo sucedido.

El delegado considera que se informó "con máxima transparencia" después de que los medios se pusieran en contacto con la Delegación para conocer más datos y esta difundiera lo ocurrido.

"En todo momento, en ese tuit dejé que es claro que se estaba en investigación", ha insistido.

