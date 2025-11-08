Lucas dice que López Miras "perdió los papeles" y su proyecto está "agotado"

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha participado este sábado en una convivencia del PSOE de Lorca en la pedanía de Aguaderas. Desde allí, ha insistido en que el Partido Popular "está agotado, sin propuestas, sin proyectos, sin ilusión. Sin ir más lejos, lo vimos hace dos días en la Asamblea Regional, cómo el presidente López Miras perdió los papeles".

Para Lucas es el Partido Socialista de la Región de Murcia el que "lo desquicia", porque es un PSRM "que está demostrando credibilidad y sobre todo está demostrando perfil propio. Es decir, que estamos defendiendo por encima de todo los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

"Ante esta inacción del PP, de un presidente que no es capaz de dialogar, que no es capaz de gestionar, que vive del llanto de los titulares, está el gobierno de España que está sustentando a la Región de Murcia, y está el PSRM como única alternativa real de gobierno", ha añadido.

Asimismo, Lucas se ha referido a la Ley de la Vivienda de la Región de Murcia, que quiso aprobar López Miras "sin dialogar con el Partido Socialista", al que para el secretario general del PSRM "no es admisible".

Al hilo, ha indicado que no se puede llamar 'viviendas asequibles' a viviendas de 90 metros cuadrados con un valor de 180.000 euros. "Eso no es vivienda asequible, eso es reírse de la ciudadanía y de nuestros jóvenes".

"La vivienda es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía de la Región de Murcia y, sobre todo, nuestros jóvenes", por eso, ha adelantado que el PSRM está "dispuesto a consensuar", pero para aprobar medidas "que de verdad reduzcan el precio de la vivienda".

"Para paripés, que no busque al Partido Socialista de la Región de Murcia. Si el presidente regional quiere bajar de verdad el precio de la vivienda, aquí está el PSRM y aquí está su secretario general", ha concluido.

El PP contesta

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha manifestado, en respuesta al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que "mientras Pedro Sánchez se aferra al poder inmerso en una ciénaga de corrupción, el presidente Fernando López Miras sigue trabajando para mejorar la vida de los jóvenes y las familias de la Región".

"Al PSOE de la Región ya solo le queda Vox, con el que hace frente común para boicotear todas las iniciativas del Gobierno regional y dañar con ello los intereses de nuestra tierra", ha señalado Guardiola.

"En esto consiste la credibilidad de la que presume el delegado de Sánchez en la Región: en erigir también en nuestra tierra un muro, con la colaboración de sus nuevos socios parlamentarios de la que ellos llaman 'extrema derecha', para, por ejemplo, impedir que los jóvenes y las familias de la Región tengan más fácil acceder a una vivienda", ha recordado la portavoz del PP.

"Quizá la mayor muestra de esa credibilidad también quedó más que patente cuando el Gobierno de Sánchez dejó durante 15 días sin agua potable a 100.000 vecinos de la Región en pleno siglo XXI", ha añadido.

Guardiola ha remarcado que "la realidad que no puede esconder el señor Lucas es que el Gobierno de Sánchez, con sus medidas intervencionistas, ha convertido la vivienda en la principal preocupación de los españoles".

"Lo que está haciendo López Miras es poner soluciones reales a ese problema, y no va a cejar en ese empeño a pesar de la política de bloqueo de su pinza con Vox", ha apostillado.

"Cabe reconocer que al señor Lucas le debe resultar difícil justificar que sea delegado de un Gobierno sin presupuestos, sin apoyo parlamentario y que solo resiste para que su Jefe pueda utilizar la Moncloa como parapeto ante la corrupción que le cerca", ha concluido.