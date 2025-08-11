El nivel de riesgo de incendio forestal para este lunes es extremo en la Región de Murcia

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes, 11 de agosto, es extremo en la Cuenca de Mula y el Noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, es muy alto en el Altiplano, el Guadalentín y Vega Alta-Ricote-Murcia, y alto en el Litoral-Oeste y el Litoral-Este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.