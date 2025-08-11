Acceso

El nivel de riesgo de incendio forestal para este lunes es extremo en la Región de Murcia

Las zonas más en alerta son la Cuenca de Mula y el Noroeste

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes, 11 de agosto, es extremo en la Cuenca de Mula y el Noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, es muy alto en el Altiplano, el Guadalentín y Vega Alta-Ricote-Murcia, y alto en el Litoral-Oeste y el Litoral-Este.

La Dirección del Plan Infomur recuerda que la rapidez en la detección e intervención de los medios de extinción permite evitar la propagación de los incendios forestales. Si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.

