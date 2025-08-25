Nubes y algún chaparrón para comenzar la última semana de agosto en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 25 de agosto, cielos nubosos, con probables chubascos y tormentas ocasionales.

Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este moderados por la tarde.

En concreto, para esta jornada se esperan 26 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este lunes es extremo en Vega Alta-Ricote-Murcia y muy alto en el Altiplano, Cuenca de Mula, Guadalentín, los litorales este y oeste y el Noroeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Dirección del Plan Infomur recuerda que, si se observa humo o fuego, se debe comunicar de inmediato al teléfono de emergencias '1-1-2'.