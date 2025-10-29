El "nuevo agravio" a los vecinos de Portmán: la orden ministerial de demolición del club náutico

El Gobierno regional considera que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de ordenar la demolición del edificio del club náutico de Portmán y la restitución del terreno a su estado original "es un nuevo agravio a los vecinos de Portmán y de La Unión".

Así lo ha calificado hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, tras la reunión convocada por el presidente del club náutico de Portmán, Blas Isaac Calventus, en la que también ha participado el alcalde de La Unión, Joaquín Gabriel Zapata, para analizar las consecuencias de esta decisión y coordinar la defensa de los intereses de los vecinos, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

"La resolución del Ministerio se produce con 17 años de retraso, ya que el expediente se inició en 2008, y carece de sentido técnico y ambiental en la situación actual de la bahía", ha afirmado García Montoro, que ha resaltado que "el club náutico se encuentra hoy a casi 500 metros del mar, por lo que resulta incoherente aplicar un deslinde que lo considere dentro del dominio público marítimo-terrestre".

Asimismo, ha lamentado que el Ministerio actúe "con criterios arbitrarios que parecen responder más a represalias contra los socios del club, que siempre han defendido la regeneración integral de la bahía, que a una verdadera política ambiental coherente y responsable".

Para García Montoro "si el Ministerio realmente tuviera intención de acometer la regeneración de la bahía, el club náutico cobraría un papel esencial como equipamiento vinculado al uso público y al disfrute ciudadano del litoral, tal y como estaba previsto en el proyecto aprobado y consensuado por todas las administraciones en el acuerdo histórico alcanzado en 2006".

El club náutico de Portmán cuenta con unos 300 socios, durante décadas ha sido un referente social y un punto de encuentro para los vecinos de Portmán y de toda la comarca de la Sierra Minera, contribuyendo a mantener viva la actividad y el vínculo de los ciudadanos con su entorno. Uno de sus objetivos fundacionales fue la lucha por la regeneración de la bahía, tras el desastre ecológico en el que quedó, por los abusos de la explotación minera llevados a cabo durante casi 40 años.

El consejero ha reiterado la solicitud urgente de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración para la recuperación y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán para que el Miteco explique "el cambio de criterio en la actuación de la regeneración que hemos conocido por los medios de comunicación, tras las alegaciones presentadas por la Comunidad y el Ayuntamiento".

"El Gobierno regional seguirá al lado de los vecinos y del Ayuntamiento de La Unión en todas las iniciativas que persigan la recuperación ambiental y económica de Portmán, porque la regeneración de la bahía es una prioridad irrenunciable para la Región de Murcia", ha asegurado el consejero.

García Montoro ha insistido en que existen informes técnicos que avalan la viabilidad de completar la regeneración, una actuación que permitiría recuperar el frente litoral, restaurar el equilibrio ambiental y generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible y turístico para toda la comarca.

"Los más de 40.000 vecinos de la Sierra Minera merecen un entorno natural digno y las oportunidades de futuro que durante demasiado tiempo se les han negado", ha concluido.