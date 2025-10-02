El paro sube en 629 personas en septiembre en la Región de Murcia

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 629 personas en septiembre en la Región de Murcia en relación al mes anterior (+0,8%) hasta los 74.832 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Murcia (19 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2023.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.153 parados, lo que supone un 5,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 168 menos (-2.94%); Industria, 84 menos (-1.16%), mientras que se incrementó en Servicios, 567 más (+1.14%); Sin empleo anterior, 221 más (+2.81%); Agricultura, 93 más (+2.55%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (50304), Sin empleo anterior (8072), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3735), Construcción (5547), Industria (7174).

En cuanto a sexos, de los 74.832 desempleados registrados en septiembre, 46.311 fueron mujeres, 515 más (+1,1%) y 28.521, hombres, lo que supone un aumento de 114 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,4%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 932 parados más que a cierre del pasado mes (+13,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 303 desempleados (-0,45%).

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

Contratados

En septiembre se registraron 57.102 contratos en Murcia, un 22,5% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 34.173 fueron contratos indefinidos, cifra un 27,2% superior a la de septiembre del año anterior y 22.929, contratos temporales (un 16% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 40,15% fue temporal (frente a un 50,41% del mes anterior) y un 59,85%, indefinidos (el mes precedente fue un 49,59%).