El PP plantea blindar por ley a los sanitarios murcianos frente a las agresiones

Las cifras son preocupantes. La Región de Murcia registró el año pasado un total de 661 incidentes de violencia en el ámbito sanitario, en los que 778 profesionales fueron agredidos -física o verbalmente- por sus pacientes. Son datos que recoge la consejería de Salud y que suponen un incremento de hasta un 27 % respecto del ejercicio anterior. Además, la estadística refleja una curva "in crescendo", en la que se han producido un total de 2.323 agresiones en el último lustro en la comunidad autónoma. Si bien es cierto que la gran mayoría de estos capítulos de violencia en los centros de salud y en los hospitales de la Región son verbales -en torno a un 85%, frente al 15% que son físicas-, eso no quita que el colectivo esté soliviantado ante una realidad que cada día les hace más difícil desempeñar su labor, que no es otra que cuidar de la salud y del bienestar de los pacientes.

Por este motivo, el grupo parlamentario del Partido Popular ha decidido pasar a la acción y ha anunciado este viernes que va a presentar en la Asamblea Regional una proposición de ley para proteger a los profesionales sanitarios y para castigar con mayor dureza a los agresores. Dicha iniciativa contempla sanciones, en función de la gravedad de la agresión, que oscilan entre los 300 y los 45.000 euros. Además, los facultativos o el personal sanitario -aquí incluimos también a enfermeros, técnicos o celadores- tendrán la posibilidad de cambiar de centro de trabajo, para alejarse lo máximo posible de quienes les faltan al respeto. Esto no es una novedad, ya que existía este supuesto, lo que sí aporta esta iniciativa es el cambio de área de salud para esos pacientes agresivos, que son capaces de hacer la vida imposible a sus cuidadores. El médico y diputado del PP, Antonio Martínez Pastor, ha recordado que muchos de estos profesionales sanitarios presentan trastornos derivados de esos episodios de violencia que les ha tocado vivir en carne propia, como cuadros de ansiedad, crisis de angustia, insomnio o trastornos depresivos. En algunos casos, estas patologías les han obligado a renunciar a su puesto de trabajo, lo que provoca, según Martínez Pastor, una "fuga de talento del profesional hacia otros entornos sanitarios". Y eso es algo que el Sistema Murciano de Salud no está dispuesto a asumir.

Cabe recordar que el Código Penal sí castiga las agresiones físicas al personal sanitarios, de hecho, una paciente ha sido condenada recientemente a 14 meses de prisión por agredir a dos médicos del hospital Santa Lucía de Cartagena. Sin embargo, las agresiones verbales, como los insultos, las coacciones, las vejaciones, las intimidaciones o el acoso en redes sociales no están castigadas por ley. De ahí, que esta iniciativa parlamentaria del PP regional quiera cubrir esa carencia y proteger a quienes nos cuidan.

La diputada popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha asegurado que esta proposición de ley es pionera en España y posiciona a la Región como la primera comunidad autónoma que legisla en esta dirección. Ruiz Jódar ha afirmado que se trata de "una herramienta que busca garantizar la seguridad y el respeto que merecen nuestros profesionales sanitarios". La Comunidad ya ha puesto en marcha medidas para frenar esta espiral de violencia en el entorno de la salud, con planes de prevención, todo tipo de protocolos de actuación, botones de pánico, o la presencia de personal de seguridad y cámaras de videovigilancia en todos los centros; medidas que, hasta la fecha, se han revelado claramente insuficientes. Ruiz Jódar ha explicado que esta iniciativa "lo que pretende es que ningún tipo de violencia o de agresión quede impune. Sobre todo, aquellas agresiones verbales que sufren nuestros profesionales sanitarios".

Ley Regional de Salud

No es la única medida que está llevando a cabo el Gobierno regional para proteger al sector sanitario. A esta proposición de ley que va presentar en sede parlamentaria el Partido Popular, se une también la Ley Regional de Salud, que también contemplará protocolos de actuación para atajar la violencia que se vive a diario en los centros de salud y en los hospitales murcianos, especialmente, en los servicios de atención primaria, que son los lugares en los que estos episodios de violencia se producen de forma más recurrente.

Con esta iniciativa, el PP regional quiere tomar la delantera ante esta preocupante realidad, que sufre no solo la Región de Murcia, sino que tiene su réplica también en otros territorios del país