¿Qué es el 'hurto de la siembra'? El método para robar por el que ha sido detenida una mujer en Alcantarilla

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por robar a un hombre un sobre con dinero que acababa de sacar del banco en Alcantarilla (Murcia) mediante el conocido como 'hurto de la siembra', según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre en la plaza Adolfo Suárez, cuando una mujer arrojó varias monedas al suelo, junto a los pies del denunciante, y después comenzó a recogerlas, impidiendo así el avance del hombre.

Al mismo tiempo, dos varones se chocaron contra la víctima, momento que aprovecharon para robarle el sobre que portaba en el bolsillo del pantalón, y, a continuación, huyeron a la carrera.

Tras el hecho, la mujer salió corriendo y se metió un establecimiento de alimentación, donde minutos más tarde varias patrullas desplazadas al lugar procedieron a su identificación y cacheo.

Los agentes intervinieron a la detenida un total de 502 euros en efectivo y una tarjeta bancaria que figuraba como sustraída en un hurto similar ocurrido en el municipio de Alcobendas, en la Comunidad de Madrid.

La arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas. La investigación continúa abierta para determinar su posible implicación en hechos de la misma tipología delictiva e identificar al resto de los implicados.