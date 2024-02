La Región de Murcia pide "más previsión" a la Delegación del Gobierno ante las protestas agrícolas del sábado

"Es fundamental tener una mayor previsión de cara a las protestas anunciadas del próximo sábado por parte de las organizaciones agrarias. La Delegación del Gobierno debe actuar de manera más previsora, y todas las manifestaciones y protestas deben producirse dentro del marco de la ley y la Constitución". Así lo ha indicado y reclamado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El objetivo, ha dicho, "es evitar el caos que se generó en la Región" en la protesta de esta semana y que "ha afectado, como todo el mundo ha podido comprobar, a miles de personas que no pudieron acudir a sus puestos de trabajo, que no pudieron llegar a clase y que no pudieron acudir a sus citas médicas".

A su juicio, las movilizaciones que se han anunciado para este fin de semana, "sería deseable e importante una mayor previsión por parte de la Delegación del Gobierno", y ha asegurado que no saben si estos días, "la Delegación del Gobierno o no se enteró de esas movilizaciones o no le dio a esas movilizaciones la importancia que tenían". Además, ha considerado que lo ocurrido "tiene que servir para que la Delegación actúe de forma más previsora y adopte las medidas oportunas".

Al ser preguntado por el hecho de que el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, sí apoya las movilizaciones, Ortuño ha insistido en que el Gobierno autonómico defiende que "todas las manifestaciones y todas las protestas deben realizarse dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha tenido unas palabras para los agricultores y ganaderos y ha recordado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "se encuentra en Berlín (Alemania), acompañando al sector agrícola de la región de Murcia en la Feria Fruit Logística".

Se trata, ha añadido, de la cita más importante de Europa para los productores de frutas y hortalizas. "Y allí estamos enseñando al mundo la calidad de los productos de la Región de Murcia", según Ortuño, quien ha ensalzado que se trata de unos productos que "llenan los supermercados de toda Europa" y ha advertido que esto "no es casualidad".

Al contrario, ha señalado que los productos de la Región llenan los supermercados de toda Europa "porque nuestros agricultores se esfuerzan cada día por alcanzar la excelencia, se esfuerzan cada día por aprovechar cada gota de agua y se esfuerzan cada día por seguir siendo referentes de calidad de todo el continente".

Sin embargo, ha lamentado que "ya son demasiados esfuerzos sin que su situación mejore". Por eso, ha afirmado que el Gobierno regional "respalda" las demandas y las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad y, por eso, el Ejecutivo autonómico está en "permanente contacto" con las organizaciones agrarias.

De hecho, ha recordado que el Gobierno murciano ha constituido esta semana con esas organizaciones agrarias una mesa de diálogo y ha corroborado que "se pondrá en marcha un ambicioso plan plurianual de ayudas con fondos propios de la Comunidad Autónoma" que "incluirá ayudas para agricultores que se han quedado fuera de determinadas líneas de subvenciones, un refuerzo de los seguros agrarios y la creación de un observatorio de precios".

Sin embargo, ha considerado que "ahora toca que el Gobierno de España dé la cara" porque el sector primario "está desprotegido, sufre una competencia desleal por parte de terceros países y está sobrepasado por la burocracia y por las exigencias de la Política Agraria Común (PAC)".

El agua, un asunto de Estado

"En definitiva, está en juego la supervivencia de todo un sector", según Ortuño, quien ha añadido que, "por si fuera poco", a esta situación "se suma la sequía y la falta de agua".

Y ha afirmado que la posición del Gobierno regional es "muy clara" en este asunto. A su juicio, "debe abordarse como un asunto de Estado" y "es imprescindible un Pacto Nacional del Agua".

"En España hay más reservas hídricas que necesidades, por lo que si en una región hay agua suficiente y en otra falta, lo normal en un país es compartir ese recurso que además es de todos", según Ortuño, quien ha recordado que "esto es lo que hemos defendido siempre y esto es lo que siempre seguiremos defendiendo".

A su juicio, todo lo que está pasando en España "es una consecuencia directa de tener un Gobierno central que, directamente, no gobierna" sino que "está volcado en cuerpo y alma desde hace más de seis meses con la amnistía". Se trata, ha criticado, de un Ejecutivo que "está volcado única y exclusivamente en dar respuestas a las demandas y a las exigencias de los independentistas".

"Y mientras no gobierna, vemos cómo el campo está en pie de guerra, vemos cómo los transportistas tampoco llegan a fin de mes, cómo la sequía avanza, no hay leyes y no hay Presupuestos Generales del Estado", según el portavoz del Ejecutivo murciano, quien cree que "parece que el Gobierno de España no tiene más objetivo y no tiene más finalidad que comprar los votos del independentismo".

"Por supuesto, respaldamos las demandas y reivindicaciones de nuestros agricultores", según Ortuño, quien entiende también "justas" las reivindicaciones de los transportistas que "tienen serias dificultades para llegar a fin de mes", pero ha considerado que, "evidentemente", las manifestaciones "tienen que producirse dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley".