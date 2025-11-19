Nacimientos
La Región de Murcia registra 1.185 nacimientos en septiembre, un 6,28% más que hace un año
Son 70 más que en el mismo mes del año anterior
La Región de Murcia registró 1.185 nacimientos en septiembre de 2025, 70 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una aumento del 6,28%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De estos 1.185 nacimientos, 368 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 318 de madres de 35 a 39 años; y 241 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 101 son de madres entre 40 y 44 años; 11 de 45 a 49 años y ninguno de 50 años o más.
En las franjas más jóvenes constan 119 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 26 de madres de 15 a 19 años y uno entre las menores de 15 años.
De los nacidos en la Región en el noveno mes del año, un total de 598 son mujeres y el resto, 587, hombres.
En los primeros nueve meses de 2025 se ha registrado un total de 9.221 nacimientos en la comunidad, un 0,12% más que en el mismo periodo de 2024.
