Terra Natura Murcia da la bienvenida a 12 ejemplares de cerdo enano

La Granja de Tommy de Terra Natura Murcia ha vivido en el último periodo un acontecimiento muy especial con el nacimiento de 12 ejemplares de cerdo enano, fruto de dos camadas. Los pequeños han llegado para convertirse en el nuevo atractivo de este espacio educativo del parque, donde ya despiertan la curiosidad y el cariño de cientos de visitantes.

Con su reducido tamaño y comportamiento sociable, estos recién nacidos refuerzan el papel protagonista que esta especie tiene dentro de La Granja de Tommy. Desde los primeros días han mostrado gran vitalidad, sorprendiendo a familias y escolares que se acercan a observarlos de cerca.

"El nacimiento de estas dos camadas supone una oportunidad única para que los niños aprendan sobre el ciclo de vida de los animales domésticos, el cuidado que requieren y la importancia de respetarlos", explica Gustavo Martínez, director del parque. "Además, permite a los más pequeños vivir una experiencia muy cercana y entrañable con estos ejemplares", subraya.

La Granja de Tommy se ha consolidado como uno de los rincones más concurridos de Terra Natura Murcia gracias a su carácter educativo y a la posibilidad de interactuar con diferentes especies de granja. En sus instalaciones conviven, junto a los cerdos enanos, cabras, gallinas y burros, todos ellos integrados en programas diseñados para fomentar el vínculo entre los niños y la fauna doméstica.

Durante todo el año el parque desarrolla actividades dirigidas a familias y escolares, con el objetivo de reforzar valores como el respeto hacia los animales, la empatía y la comprensión del papel que han tenido en el desarrollo de la sociedad.

Este tipo de iniciativas forman parte del compromiso de Terra Natura Murcia con la educación ambiental y el bienestar animal, promoviendo experiencias que conectan al visitante con la diversidad del mundo natural, tanto salvaje como doméstico.