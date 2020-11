Los hombres a los que sonreía la Reina Emérita

Lunes

Arnaldo Otegi ratifica su apoyo a Pedro Sánchez para «abrir una ventana de oportunidad a la democratización de España». Pero que nadie se lleve a engaño que ya dijo en 2016 que no creen que sea posible y que «para que España sea roja, republicana y laica, antes tendrá que romperse». ¿De verdad debe opinar sobre el futuro de España alguien que quiere verla rota? ¡Eso no lo entiende ni Felipe González!

¿El próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial será por primera vez una mujer? Pues hay muchas posibilidades, porque la magistrada Pilar Teso sigue siendo la favorita del PSOE -hay quien apunta que lo es porque piensa que no tendría una actitud demasiado beligerante contra el Gobierno- y parece que cuenta con el apoyo de los populares. Eso sí, tendrían que llegar a un acuerdo, y, para ello, Sánchez habría de transigir con los requisitos de Casado. A saber: despolitizar la justicia, retirar la reforma que busca rebajar las mayorías para elegir a los vocales y que Unidas Podemos quede fuera de la negociación.

Martes

Tras la publicación del libro de Pilar Eyre «El Rey», resurge esa tesis de la periodista y escritora según la cual podría haber algo más que amistad entre Doña Sofía y Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba. Según Eyre, «Felipe VI prohibió las llamadas de Alfonso Díez a la Reina Sofía». Pues que sepan que hay quien dice que tiempo atrás la Emérita le sonrió mucho al ya fallecido presidente de la Cruz Roja, Enrique de la Mata Gorostiza, y, aún más, ¡a Miguel de la Quadra-Salcedo!

Oh, vaya, María Jesús Montero ha repetido modelito. Esa especie de abrigo kimono cruzado, con un estampado en tonos marrones, verdes y dorados, que llevaba sobre pantalón y top lencero negros ya se lo conocía yo. No consigo verle bien los pendientes –que los lleva– a juego, se los tapan los rizos pero..., ¿que qué dijo? Pues no sé qué de la aprobación del proyecto de ley orgánica del enjuiciamiento procesal y algo de la pandemia y vacunación y eso… No sé. Si es que como hay tanta expectación con sus vestidos, no logro atender a nada más.

Miércoles

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la ministra Irene Montero desde el mismo momento en que se pone frente al atril para celebrar el acto se muestra emocionada. Pero mucho. Oye y no puede contener las lágrimas. Esas exhibiciones me ponen mala. Como si ella sufriera más por las víctimas que las víctimas que cuando se convierten en supervivientes quieren dejar de ser consideradas víctimas y no llorar una lágrima más. En fin, que yo creo, ministra, que lo suyo es venir llorada de casa.

Me cuentan que el culebrón Prisa no ha hecho más que empezar: Frente al ansia de Moncloa de hacerse con el grupo mediático en una operación pilotada por Miguel Barroso y José Miguel Contreras, a la que le ha fallado el capital que iba a poner Mediapro, que por un asunto de derechos no está en su mejor momento financiero, han ido apareciendo más candidatos. Para empezar Jaime Castellanos, que está molesto porque de momento no le hacen caso y para seguir, Blas Herrero que ha presentado una oferta en torno a los 200 millones para comprar El País y la Cadena Ser que ha trascendido a los medios ¿Qué lo único que quería hacer el empresario asturiano era ruido? Pues puede que no, porque el día antes de presentar esa oferta comió con el hijo del fundador de Prisa, Manuel Polanco. Además ha sido recibido por otros consejeros y no se descarta que acabe siéndolo también por el presidente del Consejo de Administración, Javier Monzón... (Continuará)

Jueves

«¿Qué ha muerto D10S? La que se va a liar en Argentina», me dice un amigo. Y se lió, claro. En la Casa Rosada, donde se colocó la capilla ardiente del mejor futbolista de todos los tiempos. Ni distancia de seguridad ni nada. No hay pandemia que frene el fervor de los argentinos por Maradona, cuyo gol a Inglaterra en el mundial de 1986 les devolvió la dignidad tras la pérdida de las Malvinas.

A ver, que no me aclaro, ¿entonces el independentista Rufián quiere que el estado español recupere las competencias fiscales? ¿Pero qué clase de independentista es este? Ah, que es para que las empresas no se vayan a Madrid, donde tienen mejores condiciones fiscales y mayor seguridad jurídica… Pues que copie el modelo, ¿no? ¡Devolver competencias! ¡Qué independentista más flojo!