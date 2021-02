Iglesias llama dictador a Sánchez

Que Pablo Iglesias es el brazo tonto del Gobierno ya lo sabíamos. Que es el bufón de la corte, también. Que quiere ser el niño en el bautizo, un niño bastante feo por cierto, el novio en la boda y el muerto en el entierro era también harto conocido. Lo que la mayor parte de los analistas jamás pudo barruntar es que acabase develándose como el perfecto caballo de Troya que acabará con este Gobierno de la ruina, que se resume en 5 millones de parados, un desplome del 12% del PIB, 100.000 muertos por covid y la primacía en el Libro Guinness negro de la pandemia. A la legión de periodistas socialpodemitas que pronosticaba ufana, como si estos piernas fueran remedos del Felipe del 82, que teníamos socialcomunismo para al menos ocho años, se les muda el careto por momentos. Lo apunté hace tiempo y, visto lo visto, me reitero con más rotundidad si cabe: con alguien como el vicepresidente segundo, el tipo menos de fiar en 1.000 kilómetros a la redonda, las posibilidades de longevidad de este Gobierno cogido con pinzas oscilan entre cero y ninguna. Cada vez que habla, sube el pan. La penúltima jaimitada marcará un antes y un después con sus compañeros de Gabinete, que están hasta donde la barriga pierde su casto nombre de sus macarrerías y sus patrañas. “No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”, manifestó, “no puede haberla cuando uno de los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña está en prisión [Junqueras] y el otro [Puigdemont] en Bruselas”. Unas palabras que continúan la línea marcada por un sujeto tan poco recomendable política, legal y éticamente como el canciller ruso Lavrov. Como si esto fuera precisamente Rusia o esas dos dictaduras que le han forrado el lomo: Venezuela e Irán. Alguno de sus involuntarios colegas de Consejo de Ministros lo resumió soberbiamente: “Se ha convertido en una caricatura que no mide ni su propio personaje”. Cierto: no se pueden soltar más paridas por minuto. El silogismo es demoledor para los socialistas: si España no es una democracia plena, Sánchez es un tirano, o en el mejor de los casos, un autócrata modelo Putin o versión Erdogan. Claro que él quedaría como un vicesátrapa pero intuyo que eso le importa un comino, básicamente, porque sus dos maestros, jefes y financiadores son dos narcodictadores, Chávez y Maduro. No debemos olvidar que es hijo de un miembro de la banda terrorista FRAP, nieto de un pelota de Francisco Franco y sus ídolos van desde Stalin hasta Fidel Castro, pasando por malnacidos como Otegi o el tal Alfon. Dicho todo lo cual tal vez habría que reconocer que en parte tiene razón: no hay normalidad democrática cuando todo un vicepresidente manipula pruebas judiciales y formula denuncias falsas para imputar a gente inocente o apuesta por azotar a las mujeres hasta que sangren. Tampoco es muy normal democráticamente hablando que una altísima magistratura de la nación pague a su niñera con fondos públicos. No menos anormal resulta que un sicario de una tiranía comunista esté en el Gobierno de un país democrático o que goce del jiji-jaja del 80% de los medios. O que se vaya de rositas de todos los procesos por el miedo escénico de los jueces. O que circule habitualmente con una comitiva de cinco coches oficiales. Anormalidad democrática sí hay en España, la tuya, querido Pablo.