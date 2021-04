Un candidato que no tira

La campaña electoral en la Comunidad de Madrid va a entrar en su segunda semana sin pena ni gloria. Después de un debate de poca altura, en el que fue mucho más fácil identificar al perdedor que al ganador, las posiciones están muy definidas, no tanto las estrategias.

Que Díaz Ayuso eligió el mejor momento para convocar las elecciones es una evidencia, lo que está por ver es si la decisión la va a mantener en Sol o no será suficiente su subida de escaños.

Iglesias ha sabido agitar a los suyos y frenar la caída que daban todos los sondeos a Podemos antes de autonombrarse candidato. El líder morado sabe polarizar la política y polemizar, confrontaciones como la del debate de la Cadena Ser son inaceptables y, además, un error de la extrema derecha que ayuda a Iglesias en su estrategia de movilización.

A Edmundo Bal no le fue mal el cuerpo a cuerpo, pero es sabido a estas alturas que los debates no mueven un voto, tan solo un mínimo porcentaje de indecisos, más bien sirven para reafirmar a los votantes de unas u otras opciones.

Por eso, para un candidato lo más importante en un debate es no cometer un error, es decir, no se trata de ganar sino de no perder. La consecuencia es que los debates son previsibles y aburridos en ocasiones.

Al PSOE no le debe ir nada bien, el cambio de estrategia lo demuestra. Lo malo de estos virajes tan bruscos es que se perciben como un intento desesperado de pescar votos en cualquier caladero, centro o izquierda, y pone en entredicho la seriedad del candidato.

En menos de diez días Gabilondo ha pasado de vetar a Iglesias en un posible gobierno presidido por él a no dejar ninguna duda de que el gobierno alternativo a Díaz Ayuso es tripartito con Podemos incluido.

Si toda la campaña socialista se ha construido marcando un perfil de seriedad y moderación de su candidato, estos cambios de rumbo fijan una imagen de poco solvencia, de hecho, parecen haber sido diseñadas por el adversario.

Muchos cargos intermedios y militantes socialistas empiezan a hablar del error de haber presentado a Gabilondo. En el sector más joven de la sociedad Más Madrid parece que va a desplumar al PSOE, de Ciudadanos no se ha rascado nada y seguramente Podemos permanecerá blindado en torno a su líder.

En realidad, parece que el candidato socialista solo tiene predicamento entre un sector de personas mayores, por cierto, en donde tiene hegemonía la derecha política.

El resumen es el de un candidato que no tira y una campaña desastrosa y equivocada en su planteamiento que se ha intentado enmendar con otro error.

Si, finalmente, Ciudadanos quedase fuera, y Vox entrase por primera vez en un gobierno como socio porque Díaz Ayuso no obtuviese mayoría en solitario, muchos militantes socialistas no le perdonarían a sus dirigentes haber hecho las cosas tan mal y perder esta oportunidad histórica de recuperar Madrid.