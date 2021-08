La decadencia de Occidente

Vamos a tener ocasión de escribir mucho acerca de los acontecimientos que estos días se están produciendo en Afganistán, por las repercusiones que provocarán en todo Occidente, y muy en particular en Europa.

La toma del poder por los talibanes, autores intelectuales y materiales del atentado que ha pasado a la Historia como el «11-S», y la liberación de sus afines de Al-Quaeda hasta ahora en prisión, representa una amenaza muy real para nuestra seguridad colectiva.

Si a ello le añadimos la oleada de refugiados que previsiblemente van a llegar a la UE a través de Grecia e Italia, tenemos frente a nosotros un horizonte inquietante. La mujer vuelve a ser objetivo prioritario de esos fundamentalistas islámicos, conviertiéndola en un ser inferior y oculto en la sociedad, lo que implica un auténtico choque de culturas y civilizaciones con el Occidente otrora cristiano.

Aunque no se puede imputar a Biden toda la responsabilidad de esta retirada militar, convertida en virtual desbandada, este final no le honra y evoca otro, el de Vietnam, por lo que esperemos no se cumpla el aforismo de que «no hay dos sin tres».

Tras ellos, el repliegue occidental liderado por EEUU es irreversible ante la pujanza de China y sus aliados en la zona. Los «progresistas de salón» opuestos a toda intervención militar atlántica tienen ahora ocasión de acudir a Afganistán en defensa de su feminismo y contra el heteropatriarcado opresor. Miles de militares han dado su vida en misión allí. Entre ellos, un centenar de españoles.