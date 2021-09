El cuaderno de Chapu Apaolaza: ‘Makende kubua sana’

Notas del 28 de septiembre, se ve que el volcán de La Palma ha mutado y ahora resulta más efusivo, tú ya sabes. Dicen que este abrirse las tripas de la tierra es lo normal, pues vino la pandemia, después la nevada y ahora, el volcán, y así es como vamos alcanzando la normalidad terrena, que es un martes con piroclastos. Dicen que en realidad, “el volcán hace lo que tiene que hacer”. Los vulcanólogos son los nuevos estoicos: ya hablan todos como Zenón de Citio, que creía que “ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable”.

El volcán tiene sus cosas, un poco como todos. Yo mismo un día me levanto lúgubre y pesaroso, y si me ven, voy por la casa arrastrando los pies y, al día siguiente, de súbito me siento torero, italiano y musical. El volcán ha resultado por momentos estomboliano -no pliniano-, salvaje, agresivo, feroz, engañoso-casi-sanchista, silencioso, ultraliberal, iracundo o tabernario. Ahora aseguran que es un volcán hawaiano porque los hawaianos nacemos donde nos da la gana.

Valladolid es Honolulu con campanarios. Allí ha llegado la convención del PP cruzando la paramera castellana que es un serengueti español y conservador. Ha hablado Juan Carlos Girauta, que está para reaparecer, y han cambiado el hilo musical de la convención. Ayuso está en Nueva York dándole brea a Su Santidad el Papa, pero con el fracaso del CDU alemán, ponen a Casado en primera línea del conservadurismo continental. A Pucela han venido Antonio Tajani y Donald Tusk a decirle a Casado ‘Pablo, you can’, y le animan mucho para la pelea. Es previsible que haya bronca, pero aún no se conocen con seguridad quiénes serán los contendientes.

También han cambiado el hilo musical de la convención, y si se escucha la melodía del revés, dice que Casado será el líder de la derecha europea. Hablando de lo de África, en la gran migración vi las manadas de ñus y cebras yendo a tirarse al Río Mara y un búfalo de espaldas mostraba el peso de su hombría. Rita dijo “Makende kubua sana’, que como todo el mundo sabe, en suajili significa: “Qué huevos tan grandes”.

