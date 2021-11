El cuaderno de Chapu Apaolaza: “Esa tanqueta, en la Vía Layetana”

Las estudiantes que anteayer paseaban por las aceras de la calle Serrano con sus vestidos estampados de primavera en la Alcarria, se han vestido de reportero de la tele en una cuneta del puerto de Altube. Una de las metáforas meteorológicas más poéticas de todas sucede cuando alguien comenta que el cielo se ha puesto ‘panza de burra’, que es como se ha puesto, un cielo como de pactar los presupuestos generales del Estado con Esquerra Republicana y Bildu.

Vale que no todos los porteros de Madrid se llaman Eusebio; algunos también se llaman Juan Carlos y esos Juan Carlos esperan a que llegue la tarde para terminar la faena y salir corriendo al Museo Arqueológico Nacional a ver la Dama de Elche antes de que Miquel Iceta se la lleve a Elche. “Anda, Juan Carlos, no seas chalao, cómo va a ser eso”, les dice la santa, pero los Juan Carlos saben que una de las ideas deformes que está pariendo el federalismo de Miquel con acento en la ‘e’ consiste en partir las colecciones del arte español y así el ‘Gernika’ terminará en Gernika, la dama de Elche en Elche y la rendición de Breda, en Breda. En Madrid van a dejar el Bernabéu, el Museo del Jamón y el Museo de Cera. Para ver lo que ven en una mañana en El Prado, los estudiantes tendrán que hacerse 8.500 kilómetros. Creen que el nacionalismo se cura viajando y yo digo que depende.

Descentralizando, centrifugando y federalizando, el Gobierno ha mandado a Cádiz la tanqueta de la UIP que no sacó en los disturbios de Barcelona cuando hacían picadillo a los policías. El viaje es largo, peroi Iceta les ha mandado una cinta de Donna Summer. Es conocida la anécdota de Rafael El Gallo, que iba en un tren que las pasó canutas para subir las cuestas Sierra Morena. Al llegar a Madrid, la locomotora se puso a pitar muy ufana y El Gallo dijo con sorna: “Esos cojones, en Despeñaperros”. En Cádiz van gritándole a Marlaska: “Ministro, esas tanquetas, en Via Layetana”. Viendo el espectáculo, resulta inevitable pensar si a los gaditanos les están dando en las manifestaciones lo que no les dieron en los Presupuestos Generales del Estado, lo contrario que en Cataluña.

