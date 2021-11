En Euskadi seguirán recibiendo a los presos, pero en privado. En el último año, a los terroristas les han treinta homenajes, más que a los cirujanos taurinos. El acuerdo entre el Gobierno y Bildu envenena el panorama en Euskadi y así lo que podría leerse como un paso adelante en la normalización, parece un gesto para mantener a Sánchez con vida en las encuestas pese a un pacto diabólico. Si en otros momentos Sánchez opta por acercar a los presos, parece que lo hace para mantener vivo su gobierno.

En el atasco camino del colegio -parpadeo de intermitentes y cristales empañados-, Paloma me hace una confesión propia de la madurez de sus cuatro años: “¿Sabes, Papá? A veces me gustaría coger un cohete y subir al espacio, pero como puedo, me tengo que quedar aquí en la Tierra”. Sin duda, es un lunes con todas las letras, que en francés se dice ‘lundi’ y en inglés se dice ‘monday’. Cibermonday, concretamente. Si alguien se perdió las ofertas del Blackfriday porque no se enteró de que era Blackfriday dado que vive en una cueva submarina tras la Gran barrera de coral a ciento veinte metros de profundidad rodeada de bosques infranqueables de kelp, hoy también puede gastar su dinero en cosas que necesita relativamente. Se calcula que de media el español ha gastado más de lo que debería, pero hay que aprovechar la oportunidad porque se acaban, las consolas de videojuegos, las cosas que caen al vacío, y el mundo tal y como lo conocemos.

Este año se llevan mucho las ruedas de molino para comulgar, los aros para pasar por el aro, las burras paga bajarse, los asadores de manteca, las puertas para cogerlas e irse, las sienes para apuntarse y hay oferta en sogas. Porque puede ser que no le haya dado tiempo a usar la última soga que se compró, pero aquí tiene una nueva oportunidad para hacerse con otra.

Se celebran tantos días de rebajas que habrá que instituir el día en que las cosas se venden a su precio. Ya le vamos cogiendo el aire al Single Day, después el Blacfriday, Cibermonday, Thanksgiving, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín.