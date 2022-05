El príncipe de Salamanca

Por casualidad, hace varios años, viví precisamente junto al edificio que acaba de saltar por los aires en el barrio de Salamanca de Madrid. Mi apartamento estaba al lado de los muros de ladrillo del colegio de Nuestra Señora de Loreto. Aterricé en aquel lugar de una manera inesperada. Acababa de trasladarme a Madrid por causas familiares y buscaba con urgencia piso. Un amigo que iba a casarse me avisó que dejaba lo que había sido su domicilio de soltero (de dimensiones y alquiler interesantes) y allí me instalé sin hacer muchas preguntas. Desconocía todo sobre aquellas calles y, a lo sumo, tenía una idea muy lejana y desenfocada, llena de prejuicios, sobre el barrio de Salamanca. Me sonaba como un barrio pequeño de viudas de militares y muchachas peso pluma.

Por contra, me encontré con una comunidad muy activa, bulliciosa, de lugares diminutos pero cuidadísimos, de actividad frenética y notable atención al detalle. Había señoronas castrenses, por supuesto, pero se mezclaban con los emigrantes asiáticos y latinoamericanos, pared con pared, con una naturalidad enorme. El resultado era revitalizante. Las fachadas de ladrillo, las pequeñas farolas de hierro forjado, contenían toda la vieja arquitectura decimonónica europea con una patina ahora de especias y aromas de la globalización mundial. La primera década de este siglo fue muy buena para el barrio de Salamanca. Sus calles me enseñaron algo invalorable. Yo venía de una vida complicadísima en Cataluña, con una logística muy enrevesada e innumerables obligaciones, compromisos y necesidades. Trenes, coches, aviones, operarios contratados para hacer tareas, etc. Desde las calles del barrio de Salamanca podía ir, en cambio, a todas partes andando. Me deshice de todo y me quedé solo con los libros. Cada día, cuando me dirigía a mis labores, salía a la calle con las manos en los bolsillos y me sentía como un príncipe. Libre y ligero. Ni todas las explosiones del mundo podrán acabar nunca con ese sentimiento.