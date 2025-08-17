Advenimiento de Sánchez

No ha sido una misión sencilla que el presidente del Gobierno aceptara hacer un pequeño paréntesis en sus vacaciones palaciegas en las islas afortunadas. Varios muertos, heridos, casas arrasadas, miles de hectáreas calcinadas en la que pudiera ser la semana más catastrófica de la historia reciente de los incendios forestales. Pedro Sánchez visita hoy las zonas afectadas en Ourense y León para posteriormente verter la declaración acostumbrada en esta clase de desastres tan asiduos bajo su mandato. Podemos casi anticipar que, además de lamentar la desgracia, sacará pecho sobre los medios aportados por el Ejecutivo y comprometerá paquetes millonarios de toda clase de ayudas, que se los llevará el viento junto a sus palabras. Los damnificados en las anteriores catástrofes «sanchistas» lo saben bien. El presidente reaparece fugazmente porque el ruido y la crítica por su indolencia lo han afectado incluso a él.