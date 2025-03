El agravio que no cesa

La generosidad del Gobierno con los Mossos y la Ertzaintza es un fenómeno recurrente. No hay cicatería cuando se trata de gratificar a estos cuerpos. En realidad, los agentes catalanes y vascos les interesan tanto como los policías y los guardias civiles, pero su ventaja consiste en que son instrumentos políticos de los separatistas, a los que Pedro Sánchez debe el poder. Así que ha obsequiado con 1.512 millones a estas policías autonómicas, aunque la verdad es que la inmensa mayoría de los fondos ha beneficiado a los Mossos. Mientras, la ruindad ha marcado el trato sanchista a Policía Nacional y Guardia Civil con recurso incluido a los tribunales para no cumplir con la equiparación salarial y veto al reconocimiento como profesión de riesgo. La doble vara de medir resulta escandalosa. Tanto como el incumplimiento de la palabra dada a estos servidores públicos. No se merecen ni este Ejecutivo y menos aún al ministro Marlaska.