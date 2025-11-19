Autónomos crujidos

Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, también tiene todos los méritos para ser considerado un falsario. Penúltima muestra: «Este es el Gobierno que ha hecho más por los autónomos en toda la historia».

Los socialistas de todos los partidos no son solamente ridículos sino peligrosos para la libertad y los derechos de las trabajadoras. ¿Cómo puede decir Warren que es bueno crujir a los autónomos? La respuesta es: todo lo que haga el socialismo está bien.

La previsible marcha atrás en la primera propuesta de sablazo a los autónomos terminó con una apoteosis de demagogia, que dio pie al sarcasmo del editorialista de Expansión que, al ponderar la propuesta inicial y su apresurada corrección, fingió no entender si la urgencia de crujir «se ha evaporado de forma súbita o es que, una vez más, el PSOE antepone la supervivencia de Pedro Sánchez en el poder a los intereses del Estado».

La ministra Saiz brindó momento entrañables en El País, asegurando «no hay un interés recaudatorio, hay una equiparación de derechos y protección social». Además de insistir en que las cotizaciones no son impuestos sino derechos, apuntó: «un autónomo que haya trabajado toda la vida, cuando llega a la jubilación va a cobrar 650 euros menos que un asalariado. Eso es inconcebible. Y la única manera de paliar esa brecha es a través de las cotizaciones». El camelo ignora la diferencia del sistema de cotización entre asalariados y autónomos, pero al menos reconoce elípticamente que aquí solo importa el cálculo político que premia a los pensionistas a costa de las trabajadoras, asalariadas y autónomas.

Sólo en un punto tienen razón Warren y su banda: no son los únicos decididos a crujir a los autónomos.

En efecto, aquí se procura eludir una incómoda verdad que denunció Jesús Rivasés en LA RAZÓN, a saber, que la persecución al autónomo fue una decisión política tomada en 2022, que decidió acabar con su libertad de cotización. No olvidemos, en efecto, que los autónomos podían elegir entre cotizar más y cobrar más pensión, o cotizar menos y cobrar menos. Esa libertad fue arrasada en 2022. Sólo un puñado de liberales irredentos protestamos. Ahora muchos ponen el grito en el cielo, pero entonces la mayoría del Congreso votó a favor, empezando por la derecha, y aplaudieron las asociaciones que supuestamente defienden a los autónomos.