La batalla de Extremadura

A priori, el ciclo electoral autonómico que comienza con Extremadura es desfavorable para el PSOE. Es cierto que el PP ni puede ni debe confiarse, porque sería un grave error. El poderoso aparato de propaganda y sus medios de comunicación, encabezados por el NO-DO y sus activistas, se volcará en los candidatos sanchistas, ya que se juegan mucho. No parece probable un vuelco teniendo en cuenta los perfiles que ha decidido presentar Sánchez, en la línea de mediocridad que caracteriza actualmente al socialismo. Nada que ver con el felipismo. La presidenta extremeña ha demostrado que es una excelente política y gestora a pesar de estar en minoría y con Vox siempre dispuesto a provocar inestabilidad para conseguir réditos electorales. No ha querido aprobar los presupuestos de la comunidad y Guardiola, acertadamente, ha convocado elecciones. Podría haber hecho un Sánchez y optar por prorrogarlos, pero es positivo que el PP demuestre que hay otra forma de hacer política desde la dignidad y el servicio público. A estas alturas parece bastante probable que pueda conseguir el penoso hito de completar una legislatura sin presentarlos. Por supuesto, con el aplauso de los activistas que actúan como palmeros del líder socialista en los medios de comunicación.

Extremadura es el territorio donde el hermanísimo encontró una colocación gracias, precisamente, al procesado Gallardo, que es el candidato socialista. El hermano de Sánchez no solo no iba a trabajar físicamente, sino que vivía en Portugal o en La Moncloa, ya que Badajoz no le debía parecer un lugar idóneo. Es difícil encontrar una sucesión de disparates igual que la protagonizada por el dúo formado por David Sánchez y Gallardo. Fueron tan imprudentes que ni siquiera guardaron las formas, supongo que creían que eran impunes y podían hacer lo que les diera la gana. No sé qué harán los extremeños, pero lo normal es que den la espalda a ese cacique cutre y chabacano que es Gallardo. En cambio, María Guardiola es una mujer fuerte, preparada y con las ideas claras que puede sacar a su tierra del rincón en que el PSOE la ha mantenido siempre. Extremadura es una comunidad maravillosa que lo tiene todo para ser uno de los motores de España, pero necesita que al frente esté alguien como Guardiola.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)