Bruselas, los ERE y el hermano

A Sánchez se le están volviendo del revés varios asuntos, que daba por asumidos y que tenía ya archivados. Bruselas le está poniendo la proa a la ley de amnistía que con tanto primor elaboró y aprobó Cándido. Nadie se explica por qué este hombre de gran talento –aunque muchos rectifican asegurando que la inteligencia era de su padre, que él no es más que un monigote-, lleva siempre los pantalones en los tobillos, pudiendo ostentar la dignidad de una carrera bien labrada a sus setenta y cinco años, y no pasar a la posteridad como un modesto recadero de un régimen con aspiraciones totalitaristas. Bruselas lo va a dejar en ridículo, que allí no están para limpiar los mocos a nadie, y, de entrada, no ven por ninguna parte el “interés general” de una amnistía que dejaría en libertad a un prófugo, a prevaricadores, terroristas y a violentos independentistas, sino más bien encuentran un interés particular, el de Sánchez, para ser investido una vez logrado el contento de sus socios, de sus apoyos parlamentarios, de sus costaleros, en definitiva.

Aprovechando la situación, la Audiencia de Sevilla lleva a los ERE también al TJUE, dejando una vez más a Pumpido con el culo al aire. Y es que ese reparto de seiscientos ochenta millones no puede quedar impune, no pueden irse de rositas los Chaves, los Zarrías, los Griñán y toda esa caterva de sinvergüenzas que pretenden vivir como Bezos y celebrar fiestas en Venecia, solo que no son el fundador de Amazon. Es lo que tiene ser un mindundi con aspiraciones de grandeza. Ábalos, Koldo y Cerdán al menos asumían su horterez, se quedaban en ella, y no pretendían codearse, por ejemplo, con Rania de Jordania, sino que se conformaban con las pilinguis de turno, eso sí, variando con frecuencia para no aburrirse.

Pero lo más novedoso ha sido la mujer que se ha sacado de la manga el hermano, el maestro de la batuta compositor de “El baile de la chirimoya”, el que no sabía si tenía despacho o no, ni en qué consistía su trabajo en la Junta de Extremadura. Ahora resulta que tiene una esposa nipona y va a largarse a Japón una temporadita, con lo cual, ya podemos echarle un galgo, porque éste no vuelve ni a punta de pistola y Japón no tiene tratado de extradición con España, así que ya me contarán.

Entre tanto, veo una frase para la reflexión: “Si pagamos a Estados Unidos las armas para defender a Ucrania, es nuestro apoyo, no el de Estados Unidos”, y no le falta razón. Kaja Kallas ha desarrollado esta idea como vicepresidenta de la Comisión Europea con toda la solidez y nadie ha podido rebatirle. Para mí que esta mujer tiene mucho más peso que la Von der Leyen, que sonríe mucho y da muchos abrazos, pero luego tiene menos fuerza que una gaseosa.

CODA. Llegamos al momento del año en que los periódicos dedican unas cuantas páginas a noticias de playa, sol, conciertos de verano y chiringuitos. He de decir que me gustan y hasta me divierten. En este sentido veo un amplio reportaje sobre Anna Wintour, a la que conocí hace unos años en una gala en Naciones Unidas. Trabajadora, descubridora de talentos y un poco mal encarada se jubila dejando su glorioso puesto como editora de moda de la revista Vogue. Mujer de poder infinito dentro de su mundo, se ha codeado hasta con la Reina de Inglaterra, siempre detrás de sus gafas oscuras. Se merece una feliz retirada. Ella sí lo vale.