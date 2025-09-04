Las caras de la noticia: 4 de septiembre de 2025

Andrés Martinez Arrieta, durante la vista pública de los recursos presentados contra las condenas que impuso la Audiencia de Palma en el Caso Nóos. EFE/ Angel Diaz ***POOL*** larazon

Toma posesión como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas han tomado posesión como presidentes de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente.

AC Hotels alcanza los 267 hoteles a nivel mundial. AC Hotels by Marriott, marca de la gestora hotelera ACHM Hotels by Marriott, ha alcanzado los 267 hoteles a nivel mundial, con una media de crecimiento anual del 13%, siendo España su segundo mayor mercado con 51 propiedades.

«Sîrat», «Romería» y «Sorda», en el camino a los Óscar. «Sîrat», de Óliver Laxe; «Romería», de Carla Simón y «Sorda», de Eva Libertad, son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado la Academia de Cine española.