Editorial
Las caras de la noticia: 12 de agosto de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ELISA AGUILAR▲
Éxito del baloncesto femenino español. Las selecciones nacionales femeninas de baloncesto han cosechado cuatro medallas en cuatro torneos distintos, destacando el Campeonato de Europa de la selección Sub-20, el décimo oro en esta categoría.
ÀLEX PALOU▲
Campeón de la IndyCar por cuarta vez. El piloto español Àlex Palou se ha proclamado campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera y a falta de dos pruebas para el final de la temporada. Palou se ha convertido así en el cuarto piloto de la historia que suma tres títulos seguidos de la IndyCar.
ÓSCAR PUENTE▼
Mudo de vacaciones en Levante mientras sigue el caos ferroviario. El ministro Puente se dedica a lo que mejor sabe hacer, publicar fotos y comentarios banales en internet mientras guarda un silencio inane ante el caos en los trenes, que siguen dejando a los viajeros tirados a mitad de camino bajo el sol.
