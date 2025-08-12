Acceso

Las caras de la noticia: 12 de agosto de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Elisa Aguilar López
Elisa Aguilar López

ELISA AGUILAR▲

Presidenta de la Federación Española de Baloncesto

Éxito del baloncesto femenino español. Las selecciones nacionales femeninas de baloncesto han cosechado cuatro medallas en cuatro torneos distintos, destacando el Campeonato de Europa de la selección Sub-20, el décimo oro en esta categoría.

Palou, podio en Portland y tetracampeón de la Indycar
Palou, podio en Portland y tetracampeón de la Indycar

ÀLEX PALOU▲

Piloto de carreras

Campeón de la IndyCar por cuarta vez. El piloto español Àlex Palou se ha proclamado campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera y a falta de dos pruebas para el final de la temporada. Palou se ha convertido así en el cuarto piloto de la historia que suma tres títulos seguidos de la IndyCar.

Óscar Puente participa en un encuentro-coloquio organizado por Diario Sur
Óscar Puente participa en un encuentro-coloquio organizado por Diario Sur

ÓSCAR PUENTE

Ministro de Transportes

Mudo de vacaciones en Levante mientras sigue el caos ferroviario. El ministro Puente se dedica a lo que mejor sabe hacer, publicar fotos y comentarios banales en internet mientras guarda un silencio inane ante el caos en los trenes, que siguen dejando a los viajeros tirados a mitad de camino bajo el sol.

