Editorial
Las caras de la noticia 17 agosto 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
IGNACIO GALÁN▲
Iberdrola alcanza un récord de capitalización. Iberdrola alcanzó la pasada semana la capitalización bursátil más alta de su historia, con un valor superior a 108.400 millones de euros. Es la empresa del sector eléctrico con más valor bursátil de Europa al sumar un 19,5% en lo que va de año.
SARA AAGESEN▼
Los bomberos dejan en evidencia la negligencia del Gobierno. El colectivo de bomberos forestales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) ha solicitado su activación inmediata en la lucha contra los incendios forestales. Esta súplica a la ministra de Transición Ecológica debería abochornarla.
F. GRANDE-MARLASKA▼
Imprudencia en el control de los incendios. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, acusó al Ministerio del Interior de «imprudencia temeraria» por el poco control ante los incendios. Denunció que la falta de personal y recursos «ha llevado a inoperatividad, riesgo e impunidad» ante la ola de siniestros.
✕
Accede a tu cuenta para comentar