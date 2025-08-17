Las caras de la noticia 17 agosto 2025

Carlos Mazón se reúne con Ignacio Galán de Iberdrola en Valencia Ana Escobar Agencia EFE

Iberdrola alcanza un récord de capitalización. Iberdrola alcanzó la pasada semana la capitalización bursátil más alta de su historia, con un valor superior a 108.400 millones de euros. Es la empresa del sector eléctrico con más valor bursátil de Europa al sumar un 19,5% en lo que va de año.

Declaraciones de Sara Aagesen Edgar Sapiña Manchado Agencia EFE

Los bomberos dejan en evidencia la negligencia del Gobierno. El colectivo de bomberos forestales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) ha solicitado su activación inmediata en la lucha contra los incendios forestales. Esta súplica a la ministra de Transición Ecológica debería abochornarla.

MURCIA.-Marlaska adelanta que los delitos de odio bajaron un 13,8% y censura a "salvapatrias" que criminalizan al migrante Europa Press

Imprudencia en el control de los incendios. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, acusó al Ministerio del Interior de «imprudencia temeraria» por el poco control ante los incendios. Denunció que la falta de personal y recursos «ha llevado a inoperatividad, riesgo e impunidad» ante la ola de siniestros.