Las caras de la noticia 17 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Carlos Mazón se reúne con Ignacio Galán de Iberdrola en Valencia
Carlos Mazón se reúne con Ignacio Galán de Iberdrola en ValenciaAna EscobarAgencia EFE

IGNACIO GALÁN▲

Presidente de Iberdrola

Iberdrola alcanza un récord de capitalización. Iberdrola alcanzó la pasada semana la capitalización bursátil más alta de su historia, con un valor superior a 108.400 millones de euros. Es la empresa del sector eléctrico con más valor bursátil de Europa al sumar un 19,5% en lo que va de año.

Declaraciones de Sara Aagesen
Declaraciones de Sara AagesenEdgar Sapiña ManchadoAgencia EFE

SARA AAGESEN

Vicepresidenta tercera

Los bomberos dejan en evidencia la negligencia del Gobierno. El colectivo de bomberos forestales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) ha solicitado su activación inmediata en la lucha contra los incendios forestales. Esta súplica a la ministra de Transición Ecológica debería abochornarla.

MURCIA.-Marlaska adelanta que los delitos de odio bajaron un 13,8% y censura a &quot;salvapatrias&quot; que criminalizan al migrante
MURCIA.-Marlaska adelanta que los delitos de odio bajaron un 13,8% y censura a "salvapatrias" que criminalizan al migranteEuropa Press

F. GRANDE-MARLASKA

Ministro del Interior

Imprudencia en el control de los incendios. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, acusó al Ministerio del Interior de «imprudencia temeraria» por el poco control ante los incendios. Denunció que la falta de personal y recursos «ha llevado a inoperatividad, riesgo e impunidad» ante la ola de siniestros.

