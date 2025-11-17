Acceso

Las caras de la noticia 17 noviembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.Marcial GuillénAgencia EFE

ISIDRO FAINÉ▲

Presidente de la Fundación La Caixa

Más 200.000 niños vacunados en África. La Fundación La Caixa, junto a otras entidades, impulsa desde 2008 en Aragón la Alianza para la Vacunación Infantil, que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 200.357 niños en África. También han participado 102 empresas aragonesas.

National Soccer Team of Spain - Luis de la Fuente Press Conference
National Soccer Team of Spain - Luis de la Fuente Press ConferenceAFP7 vía Europa PressEuropa Press

LUIS DE LA FUENTE▲

Seleccionador nacional

España hace historia con un récord de 30 partidos sin perder. El triunfo en Georgia, además de la virtual clasificación para el Mundial, ha convertido en histórica a la selección de fútbol de Luis de la Fuente al sumar 25 victorias y cinco empates consecutivos para 30 partidos sin perder.

Nadia Calviño presenta en Barcelona su libro 'Dos mil días en el Gobierno'
Nadia Calviño presenta en Barcelona su libro 'Dos mil días en el Gobierno'Kike RincónEuropa Press

NADIA CALVIÑO

Presidenta del Banco Europeo de Inversiones

El PP insta una investigación europea. El PP ha registrado ante la Comisión Europea una pregunta sobre los hechos revelados por Nadia Calviño, que reconoció haber intervenido ante el INE para variar el cálculo del PIB y reflejar más crecimiento cuando era ministra.

