Las caras de la noticia 17 noviembre 2025

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Marcial Guillén Agencia EFE

ISIDRO FAINÉ▲

Más 200.000 niños vacunados en África. La Fundación La Caixa, junto a otras entidades, impulsa desde 2008 en Aragón la Alianza para la Vacunación Infantil, que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 200.357 niños en África. También han participado 102 empresas aragonesas.

National Soccer Team of Spain - Luis de la Fuente Press Conference AFP7 vía Europa Press Europa Press

LUIS DE LA FUENTE▲

España hace historia con un récord de 30 partidos sin perder. El triunfo en Georgia, además de la virtual clasificación para el Mundial, ha convertido en histórica a la selección de fútbol de Luis de la Fuente al sumar 25 victorias y cinco empates consecutivos para 30 partidos sin perder.

Nadia Calviño presenta en Barcelona su libro 'Dos mil días en el Gobierno' Kike Rincón Europa Press

NADIA CALVIÑO▼

El PP insta una investigación europea. El PP ha registrado ante la Comisión Europea una pregunta sobre los hechos revelados por Nadia Calviño, que reconoció haber intervenido ante el INE para variar el cálculo del PIB y reflejar más crecimiento cuando era ministra.