Las caras de la noticia 2 diciembre 2025

Iberdrola, distinguida por la multinacional farmacéutica Bayer. Iberdrola ha sido reconocida por la multinacional farmacéutica Bayer por impulsar la electrificación industrial mediante soluciones innovadoras, clave para el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización.

Primera española en recibir el premio a la mejor atleta mundial. La marchadora española ha recibido el premio a la mejor atleta del mundo «fuera del estadio» 2025 en los Premios de World Athletics en Mónaco. Ha sido reconocida tras su doblete de oros en los 20 y 35 kilómetros marcha del Mundial de atletismo de Tokio.

El mejor gobierno del mundo mundial. La sobreactuación de Patxi López en los halagos a Sánchez nos provoca apuro. «España ha avanzado más, ha conquistado más derechos y ha progresado como país». Algo así como ser líderes en pobreza infantil, exclusión social o en paro.