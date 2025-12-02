Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia 2 diciembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
Caras de la noticiaA. CruzLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán
El presidente de Iberdrola, Ignacio GalánIberdrolaIberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Presidente de Iberdrola

Iberdrola, distinguida por la multinacional farmacéutica Bayer. Iberdrola ha sido reconocida por la multinacional farmacéutica Bayer por impulsar la electrificación industrial mediante soluciones innovadoras, clave para el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización.

María Pérez es homenajeada en Orce, donde tendrá una escultura
María Pérez es homenajeada en Orce, donde tendrá una esculturaPepe TorresAgencia EFE

MARÍA PÉREZ▲

Atleta

Primera española en recibir el premio a la mejor atleta mundial. La marchadora española ha recibido el premio a la mejor atleta del mundo «fuera del estadio» 2025 en los Premios de World Athletics en Mónaco. Ha sido reconocida tras su doblete de oros en los 20 y 35 kilómetros marcha del Mundial de atletismo de Tokio.

VÍDEO: Patxi López celebra el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado: &quot;Un nombre absolutamente idóneo&quot;
VÍDEO: Patxi López celebra el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado: "Un nombre absolutamente idóneo"Europa Press

PATXI LÓPEZ

Portavoz del PSOE

El mejor gobierno del mundo mundial. La sobreactuación de Patxi López en los halagos a Sánchez nos provoca apuro. «España ha avanzado más, ha conquistado más derechos y ha progresado como país». Algo así como ser líderes en pobreza infantil, exclusión social o en paro.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas