Las caras de la noticia: 3 de octubre de 2025

Gonzalo Capellán presenta el proyecto de ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 2026 FERNANDO DIAZ Agencia EFE

Extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria. El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado la gratuidad de la matrícula universitaria para el segundo curso en La Rioja y confirmado que se extenderá a todos los cursos progresivamente.

Yolanda Díaz presenta el Plan Estratégico 2025 -2027 de la ITSS Jesús Hellín Europa Press

Reincide en sus disparatas críticas al presidente de la CEOE. Yolanda Díaz ha vuelto a cargar contra el presidente de la CEOE, Garamendi, al que acusa de «machista rampante», solo porque le ha dejado en evidencia al afirmar que «se inventa normas», en alusión al registro horario que Díaz quiere imponer unilateralmente.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparecen Yolanda Díaz, Sara Aagesen, José Man Alberto R. Roldán Fotógrafos

Nueva multa a España por el recorte en las ayudas a las renovables. El Tribunal de Justicia de EE UU para el Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones de euros, más intereses y costas, a favor de NextEra Energy. Con este sexto laudo, ya son 644,4 millones de euros en multas.