Editorial
Las caras de la noticia 5 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
CONSUELO ORDÓÑEZ▲
Incansable denuncia contra los favores a los presos de ETA. El trabajo de Covite es ejemplar e incansable en la persecución del trato de favor a los etarras. Lo último ha sido la denuncia de la concesión de un tercer grado «fraudulento» al terrorista no arrepentido «Gadafi», un asesino múltiple.
JOSÉ L. MARTÍNEZ-ALMEIDA▲
Madrid, la Ciudad más Longeva de Europa. Martínez-Almeida ha recogido en el marco del International Longevity Summit, que se ha celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el galardón a la Ciudad más Longeva de Europa. Ha reafirmado el compromiso con «la calidad de vida de los mayores».
MÓNICA GARCÍA▼
Señalada por los médicos, se vuelca en sus fobias. Mónica García tiene encendidos a los profesionales de la sanidad, pero ella prefiere dedicarse a ejercer de antisemita y aplicar su inquina a Díaz Ayuso. Ha acusado a la presidenta madrileña de apoyar el genocidio en Gaza.
