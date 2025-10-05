Las caras de la noticia 5 octubre 2025

GRAF4716. VALENCIA, 18/10/2021.- La presidenta Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Consuelo Ordóñez, asegura que el "final negociado" de ETA supuso para las víctimas "pagar el precio de la impunidad". Destaca que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pasó siete años "cumpliendo a rajatabla lo que Zapatero negoció con ETA" y que lo hizo "con mentiras" y "con la utilización de sus víctimas, las dóciles, las manipulables". Kai Försterling Agencia EFE

CONSUELO ORDÓÑEZ▲

Incansable denuncia contra los favores a los presos de ETA. El trabajo de Covite es ejemplar e incansable en la persecución del trato de favor a los etarras. Lo último ha sido la denuncia de la concesión de un tercer grado «fraudulento» al terrorista no arrepentido «Gadafi», un asesino múltiple.

José Luis Martínez-Almeida, durante la clausura del acto Enrique Cidoncha Fotógrafos

JOSÉ L. MARTÍNEZ-ALMEIDA▲

Madrid, la Ciudad más Longeva de Europa. Martínez-Almeida ha recogido en el marco del International Longevity Summit, que se ha celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el galardón a la Ciudad más Longeva de Europa. Ha reafirmado el compromiso con «la calidad de vida de los mayores».

Mónica García presenta el estudio de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España durante 2024 Diego Radamés Europa Press

MÓNICA GARCÍA▼

Señalada por los médicos, se vuelca en sus fobias. Mónica García tiene encendidos a los profesionales de la sanidad, pero ella prefiere dedicarse a ejercer de antisemita y aplicar su inquina a Díaz Ayuso. Ha acusado a la presidenta madrileña de apoyar el genocidio en Gaza.