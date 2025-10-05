Elecciones si a Sánchez le interesan

A lo largo de esta legislatura ha habido sobradas razones para convocar a los españoles a las urnas de manera anticipada. Por ética democrática y responsabilidad política. Con un Gobierno envuelto en la corrupción, carente de legitimidad de ejercicio, sin mayoría y sin Presupuestos, entre otros muchos rasgos de una administración fallida. Pero la experiencia ha rubricado que Sánchez solo dará ese paso cuando le interese bien sea para sacar ventaja o para contener daños. El tsunami judicial que se le viene encima con el fiscal general, Begoña Gómez, sus más estrechos colaboradores y la muy probable investigación por financiación ilegal del PSOE es una razón para acelerar ese proceso electoral y contener así el horizonte conforme a la mentalidad sanchista. El presidente lo ha intentado todo para sabotear esos procesos, pero la Justicia ha hecho su trabajo. Que los españoles puedan al fin dictar su veredicto sería una gran noticia.