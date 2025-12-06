Las caras de la noticia: 6 de diciembre de 2025

Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Iberdrola invertirá 14.000 millones en redes eléctricas en Reino Unido. Iberdrola ha recibido luz verde a su inversión de 14.000 millones de euros en redes eléctricas en Reino Unido, la mayor de su historia, principalmente en nuevas interconexiones entre Escocia, Inglaterra y Gales».

Miguel Falomir, director del Museo del Prado larazon

MIGUEL FALOMIR▲

Nueva edición de «El Prado de noche». Con motivo del Día de la Constitución, el Museo del Prado abre sus puertas de 20:00 a 23:30 horas en una nueva edición de «El Prado de noche», para acceder a las exposiciones «Antonio Rafael Mengs» y «Juan Muñoz. Historias de Arte».

Sesión de control al Gobierno en el Senado Rodrigo Jiménez Agencia EFE

ÓSCAR PUENTE▼

Partidario de que los pasajeros de tren viajen de pie. El ministro de los trenes que no andan y las carreteras llenas de baches dice ahora que Renfe se plantea vender billetes sin asiento asignado para que los viajeros vayan de pie en los trenes en servicios muy colmatados. Más trenes, ni se lo plantea.