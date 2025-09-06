Acceso

Las caras de la noticia: 6 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Editorial
Mariano de Paco
Mariano de PacoEp

MARIANO DE PACO▲

Consejero madrileño de Cultura

Intensa agenda cultural para el nuevo curso. La Comunidad de Madrid abre este fin de semana el nuevo curso de su agenda cultural con el inicio de la temporada 2025/26 de los Teatros del Canal y la clausura del Festival Escenas de Verano, que ha llevado propuestas artísticas a municipios de la región.

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda
El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio GarraldaGrupo Mutua MadrileñaGrupo Mutua Madrileña

IGNACIO GARRALDA▲

Presidente de Mutua Madrileña

Ayudas a proyectos de acción social. La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.

La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto
La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes MarotoEuropa Press

REYES MAROTO

Portavoz municipal socialista en Madrid

Los madrileños merecen algo mejor. Es enternecedor ver cómo Reyes Maroto se desgañita intentando salir de la marginalidad política y mediática. Su crítica a Almeida por acompañar a Ayuso en vez de ir al arranque del curso judicial define el extravío y la vacuidad de su discurso.

