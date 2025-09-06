Editorial
Las caras de la noticia: 6 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
MARIANO DE PACO▲
Intensa agenda cultural para el nuevo curso. La Comunidad de Madrid abre este fin de semana el nuevo curso de su agenda cultural con el inicio de la temporada 2025/26 de los Teatros del Canal y la clausura del Festival Escenas de Verano, que ha llevado propuestas artísticas a municipios de la región.
IGNACIO GARRALDA▲
Ayudas a proyectos de acción social. La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.
REYES MAROTO▼
Los madrileños merecen algo mejor. Es enternecedor ver cómo Reyes Maroto se desgañita intentando salir de la marginalidad política y mediática. Su crítica a Almeida por acompañar a Ayuso en vez de ir al arranque del curso judicial define el extravío y la vacuidad de su discurso.
✕
Accede a tu cuenta para comentar