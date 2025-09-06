Las caras de la noticia: 6 de septiembre de 2025

Mariano de Paco Ep

Intensa agenda cultural para el nuevo curso. La Comunidad de Madrid abre este fin de semana el nuevo curso de su agenda cultural con el inicio de la temporada 2025/26 de los Teatros del Canal y la clausura del Festival Escenas de Verano, que ha llevado propuestas artísticas a municipios de la región.

Ayudas a proyectos de acción social. La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.

Los madrileños merecen algo mejor. Es enternecedor ver cómo Reyes Maroto se desgañita intentando salir de la marginalidad política y mediática. Su crítica a Almeida por acompañar a Ayuso en vez de ir al arranque del curso judicial define el extravío y la vacuidad de su discurso.