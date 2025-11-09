Acceso

Las caras de la noticia: 9 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

JUANMA MORENO▲

Presidente de la Junta de Andalucía

Reelegido por abrumadora mayoría presidente del PP en Andalucía. El líder del PP en Andalucía y actual presidente de la Junta ha renovado sus apoyos y ha sido reelegido presidente por abrumadora mayoría, hecho que lo catapulta a la reelección a la presidencia de la Junta.

Antonio Fernández Buján
Antonio Fernández Buján

ANTONIO FERNÁNDEZ BUJÁN▲

Jurista

Brillante discurso en la apertura del año académico de la RALJE. El jurista y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Antonio Fernández Buján, defiende la existencia de la acción popular porque evita «espacios de impunidad en casos graves» de corrupción.

María Jesús Montero preside el homenaje al ingeniero granadino, Emilio Herrera
María Jesús Montero preside el homenaje al ingeniero granadino, Emilio Herrera

MARÍA JESÚS MONTERO

Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda

Huelga en Hacienda por primera vez en 17 años. Los técnicos de Hacienda convocaron una huelga por primera vez desde 2008 por el deterioro de su situación laboral. La jornada de parón, anunciada para el próximo 26 de noviembre, irá acompañada de una gran manifestación en Madrid.

