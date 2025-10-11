El control de la Justicia

No es la primera vez ni será la última que el Gobierno sale trasquilado de cualquier análisis objetivo de su relación con la Justicia. En Europa saben que su propósito no es garantizar la independencia de los tribunales, sino al contrario. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha advertido que el modelo del ministro Félix Bolaños para renovar el CGPJ no cumple con los estándares europeos, o lo que es igual, que busca una justicia sometida al poder, con un Derecho al dictado que no lo incomode y que, al contrario, sea un instrumento contra el adversario. Bolaños ha respondido que la independencia judicial está absolutamente garantizada, pero no será gracias al Ejecutivo y a su presidente, añadimos nosotros. En realidad, el sanchismo es cristalino. La contrarreforma que hornea el ministro anhela ensogar a los togados en una Justicia al dictado.