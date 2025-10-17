“Mi cuerpo, tu eslogan”

La reforma constitucional para “blindar” el aborto en España abre de nuevo el debate frontal entre el Gobierno y la oposición. Pedro Sánchez, tras el modelo francés, propone que la Carta Magna recoja el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, para evitar retrocesos legales futuros y exigir que todas las comunidades cumplan la ley, incluso las más reacias como Madrid: el PP anuncia que no apoyará la medida, Vox exige directamente la derogación de la ley actual, y juristas advierten que podría dejar al aborto menos protegido que ahora...​

Pero el ruido político apenas toca el fondo del problema. El aborto no es un trofeo populista, es como siempre ha sido una desgracia: el síntoma más brutal de una sociedad ineficaz en la protección de sus mujeres y sus niños; la prueba más clara de que seguimos viviendo en un sistema machista: si la maternidad no fuera una condena económica, física, ni una pérdida de estatus, abortar sería casi innecesario.

No creo que el aborto sea una conquista feminista; creo que es un fracaso colectivo donde prohibirlo me parece tan salvaje como hipócrita.

La mayoría de mujeres que aborta lo hace porque no hay alternativa: ni redes de apoyo, ni sistema público capaz de cuidar a los niños que nadie quiere, ni familias adoptivas suficientes. La política se pelea por hashtags, pero no ofrece soluciones reales a quienes se ven atrapadas entre la maternidad como condena y la única salida del aborto clínico.

La cultura del aborto no debería celebrarse. Abortar es interrumpir una vida que, nos guste o no, ya había empezado. Y si no podemos hablar de esto con todas las letras, sin santurronería ni pancarta, entonces el feminismo ha perdido su valor más importante: la lucidez.

A las ocho semanas, un feto ya tiene manos, huellas digitales y cerebro en formación. La realidad biológica no se anula por decreto, ni debería usarse para alimentar consignas. Pero tampoco se puede exigir a una mujer que lleve adelante un embarazo si va a criar sola, en la pobreza o el miedo. Lo único peor que un aborto es la hipocresía de quienes lo juzgan sin atender causas ni acompañar consecuencias.

Hannah Arendt advirtió del peligro de trivializar el mal: hoy el aborto se asume como trámite administrativo, entre sonrisas y eslóganes de “mi cuerpo, mi decisión”. Lo cierto es que abortar nunca es empoderar; es sobrevivir.

Hasta que nuestro sistema repare esa fractura, cualquier reforma será solo un pulso electoral más. Mientras tanto, el aborto seguirá siendo un acto de soledad, de dolor y —para muchos— de una culpa que nadie debería banalizar ni instrumentalizar.