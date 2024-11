¿Denuncia conjunta contra Errejón?

Si se hace caso de lo que dicen en el entorno de Pablo Iglesias, a su ex cofrade Errejón se le viene encima una denuncia conjunta de un grupo de mujeres, bien organizadas y coordinadas, que le acusan de acoso sexual y de otros comportamientos degradantes, sobre los que habrá que ver si el juez entiende que hay delito. Quieren continuar con la vía abierta por la actriz Elisa Mouliaá, e Irene Montero y sus compañeras de Podemos no están dejando puntada sin hilo.

Por supuesto, que caiga todo el peso de la Justicia sobre el ex portavoz parlamentario de Sumar por sus presuntos comportamientos vejatorios y conductas delictivas contra las mujeres. Pero hay que tener presente, para entender cosas que están pasando, y cambios en comportamientos electorales muy significativos, que hemos dejado atrás, afortunadamente, aquel modelo de sociedad en el que la palabra de la mujer no valía nada y tenía que sufrir en silencio el acoso y el abuso del hombre. Pero ahora toca convivir en otro ecosistema en el que quienes se sienten permanentemente bajo sospecha son los hombres no machistas: sí, porque los hay «buenos», contra lo que dice el manual de la feminazi.

Y esto nos está afectando en el trabajo y en las relaciones sociales, y no siempre para bien. Hay que levantar la voz frente a cualquier acto vejatorio o agresión contra una mujer, pero determinados discursos y políticas impulsadas desde el Gobierno han hecho que se instale un marco en el que catedráticos o directivos, por poner solo dos ejemplos, tienden ya a no reunirse jamás a solas con una alumna o con una compañera de un escalón inferior. Dejan siempre la puerta abierta y llaman a una tercera persona de testigo porque tienen miedo a que esa reunión se utilice para sembrar dudas contra ellos sin razones justificadas. Se nos pone bajo sospecha permanente, igual que se les ha puesto a ellos.

No parece que este sea un marco muy sano de relaciones entre géneros. Pero es el que deja la política de Podemos al frente de Igualdad. Y Errejón que vaya preparándose, porque sobre él caerá toda la fuerza del golpe que le preparan sus ex de Podemos en cuanto haya un ventana de oportunidad para convertirlo en tema central de la agenda política. Haya la política que haya en esto, que toda la fuerza de la ley caiga sobre él si no ha actuado conforme a los mandamientos que pregonaba.