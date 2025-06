La epístola de Pedro a los españoles

La situación agónica que vive Sánchez en los estertores de su presidencia le ha conducido a recuperar el género epistolar. Tras su conversión en un gran moralista, ya que está afectado por la obsesión de Ábalos y Koldo por las prostitutas, parece que nos deleitará con periódicas cartas a los militantes que podremos gozar todos los españoles. Es encomiable esa ingenuidad presidencial que explica su sorpresa y que desconociera, suponemos, que el exasesor ministerial había sido portero de un prostíbulo. Me imagino que suponía que sus conversaciones serían sobre filosofía o que leerían juntos el «Ulises» de Joyce. En estas veladas, propias de personas de esa exquisita sensibilidad cultural, se sumaría Santos Cerdán que sería el Aristóteles del triunvirato. Por otra parte, no cabía dudar de la limpieza de sus ingresos para mantener esos ritmos de vida. Hemos de sentirnos orgullosos de un presidente que no piensa mal cuando le llegan noticias de la vida disoluta de Ábalos y su sofisticado mamporrero. Tantos años teniéndolos a su lado y seguro que no hicieron ningún comentario que pudiera perturbar a Sánchez. Tal como está la situación en el PSOE sería bueno que compraran un polígrafo para asegurarse de que sus dirigentes tienen un comportamiento ejemplar.

La capacidad de Sánchez a la hora de convertirse en una víctima es fascinante. Todo es «una operación de demolición moral» en su contra. Se siente decepcionado por el comportamiento de dos indeseables como Ábalos y Santos Cerdán, que le producen repugnancia, pero ha aprovechado la epístola para atacar al PP. Es increíble que considere que es un peligro para la democracia una operación que se ha inventado. La realidad es que los únicos riesgos residen en Sánchez, el servil Cándido Conde-Pumpido, la corrupción sistémica del PSOE y sus peligrosos aliados que quieren la destrucción del Estado de Derecho y la separación de poderes. La realidad es que no sabemos qué más puede salir, pero no hay cloacas mayores que las del PSOE. Es lamentable que se sienta muy orgulloso de su reacción contra la corrupción cuando ha estado rodeada de ella. Ha protegido a Santos Cerdán y Ábalos hasta que no ha tenido otra salida que soltar lastre. Otra faceta interesante es que se tiene en tan alta estima que se ha convertido en un meme.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)