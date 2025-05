Nunca imaginé al presidente del Gobierno con camiseta ajustada y bigote en plan eurofan blandiendo una banderita reivindicativa, tal vez sí a su hermano David, por la cosa melómana y alternativa, más que por otra cosa, que luego la gente malpiensa, que diría Mariñas. Pero así se transformó Sánchez, aunque él no lo viera, durante su discurso anti-Israel. El traje nuevo del emperador, solo que este era más atrevido que ir desnudo, como para ir de «after» en Chueca. A veces uno tiene que disfrazarse para que no se distinga el verdadero ropaje, en este caso unas telas raídas y corruptas como sayos del medievo. Para no hablar de la verdadera indumentaria, Sánchez estaba dispuesto a ponerse el body brillante de Melody y hasta la pamela de Maria Callas, esa diva y casta diva. Al final, todas acaban chillando con más o menos fortuna.

El presidente sabe transformarse cuando toca. Indignarse, pavonearse, tomar partido, pedir las sales. Viva imagen de Castafiore, la diva de Tintín. Cuando oficialmente lo más importante del día es el festival de Eurovisión, es que algo huele a podrido en Dinamarca, que es lo que murmuran los Marcelos (aquel personaje que meditaba junto con Horacio si seguir o no a Hamlet) del partido, ahora cabizbajos o mudos a la espera de que resucite Santos Cerdán, esa diva de tobillos anchos y abdomen de doce puntos que ya ha colgado el cartel de «no hay billetes» para cuando tenga a bien cantar.

De alguna manera, Sánchez, con esta sobreactuación digna de la mismísima Melody cuando hizo el helicóptero con la melena, estaba frivolizando con lo que en esos momentos sucedía en Gaza; es decir, no debería quejarse del televoto mientras la muerte se cebaba con los palestinos ni pedir una auditoría a la organizadora del festival cuando todavía no conocemos por qué se produjo el apagón del que ya nadie se acuerda. Una diva poderosa. El presidente se supera. Melody estuvo bien, pero Sánchez lo hizo mucho mejor.