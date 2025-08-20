El puntazo
La prevención real de Ayuso
Con Sánchez siempre se va tarde. Lo estropea todo
Hemos criticado el formato de la Conferencia de Presidentes. Su ineficacia y rigidez lo han convertido en un instrumento estéril, acusadamente fallido bajo los auspicios de Pedro Sánchez. Pero en ocasiones no reparamos en aportaciones que pasan inadvertidas entre el ruido y la bronca. En la Conferencia de Presidentes celebrada en Cantabria el 13 de diciembre de 2024, Díaz Ayuso propuso la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias, además de una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios. Planteó además adscribir la Agencia Estatal de Meteorología al Ministerio del Interior para mejorar la gestión preventiva ante riesgos climáticos. Diciembre de 2024. Obviamente, el Gobierno no se dio por enterado en otra entrega de esa obscena conducta de sectarismo, arbitrariedad y negligencia. Con Sánchez siempre se va tarde. Lo estropea todo.
