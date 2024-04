Ha ocurrido en la Radio Televisión Canaria. En el programa «Conecta Canarias» que presenta Ibán Padrón. Dicen que el espacio es bastante polémico por, por ejemplo, haber interrumpido la intervención de un tertuliano sobre el caso «Mascarillas» por, cito textualmente, órdenes de la dirección, que ahora está en manos de Coalición Canaria. Se une, además, que la productora que está detrás del formato, lleva a sus espaldas un escándalo sobre audiencias trucadas. Les cuento todo esto para que sepan que el programa está en la diana de algunos partidos políticos, así que lo que pasó y que ahora les voy a contar, añade más leña al fuego. Resulta que Padrón debía conectar con una tal Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, para hablar de los problemas de salud mental de los trabajadores del archipiélago. El presentador da paso a Emma y en la pantalla posterior aparece un señor. Ibán cree que se trata de un error y pide disculpas, emplazando a los telespectadores al momento en que se produzca correctamente ese enlace. Se va hacia otro set pero le avisan de que ya tiene a la invitada en video llamada y que el otro señor al que habíamos visto era un experto en nutrición. Y vuelve a saludar a la tal Emma Colao. Y en la pantalla vuelve a aparecer el mismo señor. Ahora sí, dice Padrón. «Disculpe, mire, a mí no me sale fingir y lo que ha ocurrido no es que se hayan equivocado de persona-dice el señor invitado- es que se han equivocado de género. Y sinceramente, me parece tan aberrante lo que acabo de pasar que tengo que cortar la emisión». Padrón, el presentador, asegura que la conoce y que no estaba viendo la señal y que por eso no pudo saber de quién se trataba. Miren, eso me podría haber pasado a mí perfectamente. Es verdad que esas cosas se suelen advertir para que no haya equívocos, pero me cuesta trabajo pensar que el presentador tenía intención alguna de ofender a su invitada. Estas cosas pueden suceder, porque una persona trans no hormonada y con la apariencia física de un hombre puede parecer, ojo cuidao, un hombre. Llámenme loca, pero podría haber sido servidora. Qué pereza todo.