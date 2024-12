¿Hay mayoría progresista?

La actividad parlamentaria entra en fase de letargo a partir de las fiestas de Navidad y no se reanudará hasta dentro de varias semanas. Es un momento feliz para el Gobierno, porque pasará algún tiempo hasta que se vuelvan a ver en los medios de comunicación esos titulares que tanto incomodan en Moncloa, sobre votaciones perdidas a manos de una maléfica conjunción que aúna a Vox, PP, PNV y Junts.

Hace tiempo que Esquerra Republicana de Catalunya advierte a Pedro Sánchez sobre una realidad que se ha constatado en el Congreso conforme han pasado estos primeros doce meses de mandato del autodenominado «gobierno de coalición progresista»: la realidad de que en el Parlamento hay una mayoría conservadora. No parece que esa mayoría esté cerca de consolidarse con la solidez suficiente como para conformar un bloque de investidura para Alberto Núñez Feijóo. Pero perder votaciones cada pocos días, y a veces varias en un mismo día, genera imagen de debilidad al Gobierno, y pocas cosas provocan más irritación en Moncloa que recibir el calificativo de débil.

De momento, la mayoría de la investidura ha demostrado que se quedó solo en la investidura y tendrá que pasar su examen principal cuando se presenten los presupuestos, si es que tal cosa ocurre en los próximos meses. La duda es razonable si se recuerda que Pedro Sánchez ignoró el precepto constitucional y no presentó presupuestos en 2024 para que no se los rechazase el Parlamento. Y, desde entonces, ha repetido esa táctica con algunas leyes que, con seguridad, no iban a ser refrendadas por las Cámaras. Dicho de otro modo: si voy a perder no juego el partido.

El gobierno de coalición tiene un problema serio con sus socios parlamentarios, y lo tiene también dentro de la propia coalición. Yolanda Díaz, que ve agonizar a su partido, hace movimientos espasmódicos para llamar la atención y que alguien recuerde que existe y que tiene una cartera ministerial. Moncloa ignora a Sumar y Sumar aguanta, porque fuera del gobierno hace mucho frío. El problema es que dentro está bajando la temperatura y la situación no da muestras de ir a mejor.