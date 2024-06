El hombre solo

La vida es una ruleta, pero no en la que apostamos todos, que también; lo dice una ranchera mejicana, de esas que se cantan en las fiestas cuando todos están ya suficientemente bebidos. Pero para los que nos dedicamos al bonito oficio de escribir la ruleta es de temas y personajes, ¡qué maravilla todas esas marionetas que se mueven en la cuerda de la política y de la sociedad! Si no fuera por ellas, de poco tendríamos que hablar, que censurar y que denunciar. Se nos amontonan los peleles, así que empecemos por uno de ellos: Ábalos, por ejemplo, y el chalé en el sur que se gestionó con chanchullos de por aquí y de por allá. No podemos decir que haya sido una evidencia escandalosa, porque todo ha ido muy tapado, pero pocas cosas se escapan a la investigación de la Guardia Civil, judicial y periodística, y finalmente se ha destapado el pillaje y la trampa, siendo que todo está vinculado a una red de empresas salpicada por corrupción que arropó al exministro, quien hizo negocios a diestro y siniestro y quien retiró las consabidas subvenciones oficiales a periódicos que denunciaron la trama Delcy. Todo muy democrático. No es un hombre solo, ha tenido al lado a su Koldo que es la peón que tejía todas las estructuras de sus chapuzas. Como Pepe Gotera y Otilio.

Otro hombre que tampoco está solo es el cabeza del Constitucional, porque tiene a sus jueces “progresistas” que le votan sus indultos. Ahora todos los encausados por la mayor corruptela de los últimos años, los ERE andaluces, con setecientos millones estafados de por medio, van a irse de rositas, como todo lo que rodea al actual gobierno. Impunidad es la palabra presente en todas las inmundicias del socialismo actual. Y es que el bueno de Cándido, persona de talento extraordinario, perteneciente a una saga de juristas de prestigio, se pone cachondo cuando Sánchez le da una palmadita en el hombro, aprobando sus perdones y sus condonaciones, sus gracias y sus exenciones. Para algo está donde está. ¡Qué pena, querido mío, qué pena y qué desperdicio de persona!

Ayuso no está sola y así se ha hecho patente en su reciente gira por Alemania, con grandes éxitos económicos para la región que preside. Sin ir más lejos, se trae en la mochila la construcción de una sede de Siemens en el madrileño barrio de Las Tablas para potenciar la formación de nuevas tecnologías y el talento industrial. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo la recibió para felicitarla por su coraje, interesándose por su éxito. Finalmente, la tan polémica mandataria, va a sentar cátedra dejando estela allá por donde pasa, sirviendo como referente por su eficacia y por su carácter y sistema de no tragar un pelo. Estoy a favor. Con blanduras no se va a ningún sitio ¡carajo!

El hombre más solo y desairado de todos es desgraciadamente el Rey. Porque un Rey siempre está solo, es cierto, pero existen una serie de protocolos que el actual gobierno se salta a la torera. No puede ir el monarca de viaje oficial sin una representación gubernamental, sin un ministro de jornada. En su tan exitoso como intrascendente recorrido por Estonia, Letonia y Lituania, Felipe VI fue recibido con todos los honores, los que le corresponden, claro, y tan solo en la última jornada acompañado durante dos horitas por la ministra de defensa mientras en Bruselas, por primera vez y después de muchas idas y venidas, PP y PSOE llegan al tan esperado pacto del CGPG. Todos muy contentos, pero la inexistente credibilidad de Sánchez hace que la mayoría dudemos de que no haya en gato encerrado.

CODA. Patético debate entre Biden y Trump. El comentario de un demócrata que trabaja en las campañas electorales comentó “estamos jodidos”. El actual inquilino de la Casa Blanca andaba despistado frente a un Trump que no quiso hacer demasiada sangre. En la convención del Partido Demócrata de agosto puede que coloquen otro candidato. Yo digo Michele Obama.