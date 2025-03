En una escena de «La infiltrada» se explica la diferencia entre agentes infiltrados y encubiertos. No hago ningún «spoiler» ni destripe de la película si cuento que mientras los últimos actúan como parte de una causa judicial y con el pleno conocimiento de jueces o magistrados de sus movimientos, los primeros participan en sus casos sin el amparo de esa tutela judicial y, por tanto, con menos cobertura legal. Esta diferencia resulta muy relevante para quienes deciden entrar de lleno en vidas que no son las suyas y moverse en entornos que no les corresponden, pero a los que se tienen que adaptar. Se convierten en una versión un poco más cotidiana y menos glamurosa de la imagen de los espías que, hasta ahora, habían proyectado el cine o la literatura. La realidad es que esas decisiones que llevan a empotrarse en circunstancias ajenas no son nada extrañas. Son mucho más habituales de lo que podríamos suponer, como «mataharis» rutinarios, y se extienden, además, a casi todos los ámbitos de las relaciones humanas. Sujetos, individuales o colectivos, que se presentan como defensores de unos intereses y terminan demostrando que, en realidad, apuestan por otros. Y en política ahora asistimos a situaciones que explican, con efecto retroactivo, muchos comportamientos que antes quedaban en el limbo de lo dudoso. En unas pocas semanas, por ejemplo, Vox ha evidenciado sus conexiones internacionales. Además de la investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción por la financiación del partido a través de un banco húngaro con participación de un fondo público estatal del Gobierno de Orbán, los de Abascal han abrazado la política arancelaria de Trump que no parece ofrecer ventajas ni beneficios a las empresas españolas. Pero es que, además, han votado en el Parlamento europeo en contra del plan de rearme, muro de contención frente a Putin. Y es, precisamente, en las instituciones europeas donde los lazos que permanecían larvados van mostrando sus verdaderos riesgos. A ver qué hace Europa para esquivar a ese gran caballo de madera.