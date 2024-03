Justo el Día Internacional de La Mujer, justo ese Día, en la celebración que quiso hacer la Comunidad de Madrid, su Presidenta se pregunta por el Día del Hombre. Justo ahí, eh, justo en esa conmemoración, Isabel Díaz Ayuso se dirige a los presentes y les dice que no sabe cuándo es el Día del Hombre. No solamente eso: es que cree que la revolución feminista ha sustituido a un movimiento que quería la igualdad ante la ley y las mismas oportunidades para las mujeres. Lo de estigmatizar al feminismo es ya un clásico, la verdad, pero esto de pretender confundir a la gente con que haya otros caminos mejores con los mismos objetivos es un giro de guion que yo, particularmente, no lo vi venir. Esto de decir que el feminismo es malo para las mujeres, que lo haga una mujer y que lo verbalice el mismo Día Internacional de la Mujer es lisérgico. A mí me parece perfecto que Díaz Ayuso tenga un público fiel, ávido de comentarios de barra de bar. La entiendo, incluso. Oigan, son votos. Votos que entienden hasta donde quieren entender o evolucionar. Señores y señoras que nos ven a las feministas como mujeres amargadas y sin depilar, armadas con un machete desde que se levanta el sol, dispuestas a cercenar el espacio de los machos. Pero la Presidenta de Madrid no se quedó ahí. No. Ya sabemos que a ella le gusta pisar todos los terrenos. Añadir que la tasa de abandono escolar, de suicidios, o de asesinatos es mayor entre los hombres no resiste una uñita que baje a las causas. Apuntar que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico son masculinas o que el 97% de los soldados que mueren en las guerras son tíos tiene una explicación bastante fácil, pero no seré yo la que libre a Díaz Ayuso de conseguir lo que quiere. Al fondo la esperamos las mujeres que hemos sufrido, para que alguna vez no nos compare con otras circunstancias, si es tan amable. Para que no trate de equiparar ni de minimizar nuestro drama. Para que no nos sepulte entre tanta inversión electoral. ¿Quiere un Día del Hombre? Hágalo. Debe ser que no los han tenido hasta ahora.